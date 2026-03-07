Văn hóa - Giải trí

Sách

Tác giả Phan Thảo Phương ra mắt sách truyền cảm hứng sống tích cực cho bạn trẻ

SGGPO

Chiều 7-3, tại Đường sách TPHCM, tác giả Phan Thảo Phương ra mắt ấn phẩm Hiểu mình hơn - Thương mình nhiều (Vibooks và NXB Phụ nữ Việt Nam). Mỗi cuốn sách được bán tại sự kiện, tác giả sẽ góp một cây giống cho dự án trồng rừng ở Đắk Tô (tỉnh Quảng Ngãi).

Phan Thảo Phương là diễn giả, Influencer và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng tích cực đối với đông đảo bạn trẻ. Cô hiện đang sở hữu 3 tấm bằng Cử nhân: Quản trị Kinh doanh, Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình và Tâm lý học.

Ấn phẩm Hiểu mình hơn - Thương mình nhiều dày hơn 230 trang, gồm 5 chương: Ai rồi cũng phải lớn; Bạn là Mặt trời của chính mình; Nơi đâu là nhà; Thẳng lưng mà sống, ngẩng mặt mà nhìn; Không hình, nhưng dung được mọi hình. Theo chia sẻ của tác giả Phan Thảo Phương, cuốn sách là những lát cắt trong cuộc sống của cô hay những người mà cô đã gặp trong hơn 10 năm qua.

IMG_0661.jpg
Ấn phẩm "Hiểu mình hơn - Thương mình nhiều" là cuốn sách đầu tay của Phan Thảo Phương

Phan Thảo Phương cho biết, cô viết cuốn sách này không nhằm để dạy ai cách phải hiểu và thương mình, bởi tự bản thân mỗi người sẽ phải đi qua những hành trình khác nhau. Hiểu mình hơn - Thương mình nhiều mang ý nghĩa như một điểm tựa tinh thần giữa những bộn bề, vội vã của nhịp sống đô thị; nhất là những bạn trẻ đang phải đối diện với tâm trạng hoang mang, bối rối trong công việc lẫn các mối quan hệ.

Điều làm nên sự khác biệt của Hiểu mình hơn - Thương mình nhiều so với những ấn phẩm thuộc dòng sách tinh thần khác, chính là sự kết hợp giữa quản trị, nghệ thuật và khoa học tâm lý. Nhờ đó đã tạo nên một góc nhìn đa chiều, giúp cô tiếp cận con người một cách toàn diện và nhân văn.

IMG_0658.jpg
Tác giả Phan Thảo Phương (trái) chia sẻ tại chương trình

Chia sẻ tại chương trình, tác giả Phan Thảo Phương cho biết, mỗi cuốn sách được bán tại sự kiện sẽ góp một cây giống cho dự án trồng rừng ở Đắk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) mà cô đã theo đuổi từ 4 năm nay.

QUỲNH YÊN

Từ khóa

Influencer Đạo diễn điện ảnh Trồng rừng Đắk Tô Hiểu mình hơn thương mình nhiều Phan Thảo Phương Vibooks NXB Phụ nữ Việt Nam Đường sách TPHCM

