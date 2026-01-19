VPBank 2025 đạt lợi nhuận hơn 30.600 tỷ đồng năm 2025

Trong năm 2025, bằng việc phát huy sức mạnh cộng hưởng thịnh vượng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã bứt phá rõ nét, ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính: Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.600 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản không ngừng cải thiện, quy mô đạt 1,26 triệu tỷ đồng

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong suốt cả năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) kết thúc 2025 với vị thế vững vàng trong nhóm dẫn đầu về cả quy mô và hiệu quả. Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông.

Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 961.000 tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ tại cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỷ đồng, đi lên 35% - đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Phân khúc doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng thông qua chiến lược khai thác đa dạng các lĩnh vực trọng tâm, nhiều tiềm năng. Song song đó, tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng ấn tượng 38% nhờ đẩy mạnh cho vay theo vùng, theo ngành, lĩnh vực ưu tiên. Trong quý IV, phân khúc khách hàng cá nhân ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, đạt mức tăng cả năm gần 25% bằng động lực từ các sản phẩm thế chấp như cho vay mua nhà, vay mua ô tô; đồng thời, sản phẩm tín chấp đóng góp tích cực trở lại.

Năm 2025, nhờ đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút khách hàng, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ ghi nhận mức tăng trưởng 35,6%, trở thành bệ đỡ vững chắc cho tín dụng. Ngân hàng khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế bằng các khoản huy động dài hạn, được thu xếp và bảo lãnh bởi các định chế uy tín, với tổng quy mô đạt 2,36 tỷ USD.

Dù duy trì tăng trưởng huy động mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu mở rộng bảng cân đối, VPBank vẫn kiểm soát tốt chi phí vốn riêng lẻ. Đồng thời, các tỷ lệ an toàn như cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 81,7% và 27,5%, luôn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trong nhóm dẫn đầu, đạt hơn 14%.

Quý IV vừa qua, VPBankS đã hoàn thành thương vụ IPO kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng, qua đó củng cố nền tảng vốn cho cả công ty con cũng như toàn tập đoàn.

Cùng việc mở rộng quy mô, chất lượng tài sản được cải thiện rõ nét nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý nợ. Cuối 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 giảm xuống dưới 3%; nợ xấu riêng lẻ về khoảng 2%.

Nhờ nỗ lực quyết liệt và khuôn khổ pháp lý rõ ràng khi Nghị quyết 42 được luật hóa, hoạt động thu từ nợ đã xử lý rủi ro ghi nhận kết quả mạnh mẽ trong quý IV, với ngân hàng riêng lẻ đóng góp hơn 1.400 tỷ đồng, gấp đôi quý liền trước. Tính chung cả năm 2025, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt 5.713 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng trưởng 53%

Trong hành trình tăng trưởng năm 2025 của VPBank, quy mô và hiệu quả là hai yếu tố luôn luôn song hành. Sau 4 quý, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất gần 75.000 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lên mức cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra. Riêng quý IV, lợi nhuận vượt 10.200 tỷ đồng, cao nhất trong 4 năm qua. Các chỉ tiêu sinh lời ghi nhận sự cải thiện đáng kể, với ROE, ROA hợp nhất lần lượt đạt gần 16% và 2,2%. Khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt của toàn tập đoàn, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận hơn 26.300 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 44,4% so với năm 2024.

VPBankS ghi nhận 4.476 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2025, gấp 4 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch đã điều chỉnh. Dư nợ cho vay ký quỹ hơn 34.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần đầu năm; và vẫn còn dư địa gần 34.000 tỷ đồng nhờ nguồn vốn được củng cố sau IPO. Ngoài ra, trong quý IV, thị phần môi giới trên HoSE của VPBankS lên 3,21%, lần đầu lọt top 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất.

Trong mảng tài chính tiêu dùng, FE CREDIT duy trì đà phục hồi ổn định, có lãi năm thứ hai liên tiếp, đạt hơn 600 tỷ đồng. Tại lĩnh vực bảo hiểm, OPES vượt kế hoạch kinh doanh, với lợi nhuận hơn 638 tỷ đồng.

Đồng thời, chỉ sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự đồng hành của ngân hàng mẹ, GPBank đã ghi nhận những kết quả tích cực, báo lãi hơn 500 tỷ đồng. Trong hệ sinh thái của VPBank, GPBank đang được định hướng trở thành mảnh ghép ngân hàng số phục vụ phân khúc khách hàng SME.

Khẳng định vị thế dẫn đầu với mô hình quản trị tập đoàn vươn tầm quốc tế

Trong năm 2025, hệ sinh thái VPBank ghi dấu bước trưởng thành rõ nét bằng sự gia nhập của GPBank, sự kiện IPO và niêm yết VPBankS cũng như những kế hoạch mở rộng trong thời gian tới.

Tháng 12 vừa qua, VPBankS đã chính thức niêm yết trên HoSE với định giá khoảng 2,5 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh củng cố nền tảng vốn cho VPBankS và cả tập đoàn, thương vụ IPO cũng giúp tăng cường minh bạch, nâng cao giá trị cho cổ đông, qua đó hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Với tuyên ngôn thương hiệu “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, VPBank khẳng định cam kết kiến tạo thịnh vượng tài chính, về tinh thần và thể chất cho người Việt bằng hàng loạt dấu ấn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Năm qua, ngân hàng đã đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn, từ đại nhạc hội VPBank K-Star Spark In Vietnam, hai đêm concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi presented by VPBank, lễ hội eSport VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled cho tới các chương trình nghệ thuật hàn lâm như The Vienna Concert 2025, cũng như hàng loạt giải chạy quy mô lớn cùng nhiều triển lãm nghệ thuật.

Kinh tế năm 2026 còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, từ những thách thức bên ngoài như đối đầu địa kinh tế, xung đột và thiên tai cho đến những rủi ro nội tại về thương mại và áp lực chính sách tiền tệ. Nhưng trên nền tảng vững chắc về vốn, thanh khoản, công nghệ và năng lực quản trị, VPBank vẫn vững vàng thế chủ động và sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn chuyển đổi mới 2026 – 2030.

NGUYỄN VÂN