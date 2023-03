Vụ hàng loạt học sinh ngộ độc: Xác định được danh tính 4 người phát bóng bay

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được 4 người lạ mặt phát bóng bay ở Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, trong đó có 2 người có quốc tịch nước ngoài.

Liên quan vụ hơn 30 học sinh ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ, chiều 24-3, ông Võ Trung Dũng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan công an đã xác định 4 người lạ mặt phát bóng bay tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (huyện Krông Ana).

Theo ông Võ Trung Dũng, sau khi xảy ra vụ việc, hàng loạt học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ngộ độc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Qua rà soát camera an ninh, cơ quan công an phát hiện 4 người lạ mặt trên đang trú tại địa bàn huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) nên mời đến làm việc. Đặc biệt, trong 4 người này, có 2 người mang quốc tịch nước ngoài nên cơ quan chức năng đã phối hợp Sở Ngoại vụ xác minh.

“Hiện sức khỏe của các học sinh bị ngộ độc cơ bản ổn định. Nguyên nhân ngộ độc phải chờ cơ quan chức năng trả lời”, ông Võ Trung Dũng thông tin thêm.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, chiều 22-3, có 4 người lạ mặt đứng trước cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và phát bóng bay cho học sinh. Sau khi chơi bóng bay, 31 học sinh của trường có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Trong đó, 18 em phải nhập viện điều trị.