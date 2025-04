Vụ khởi tố đường dây sản xuất sữa bột giả: Phải có cơ chế hậu kiểm rõ ràng, hiệu quả!

Liên quan đến vụ việc công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, Bộ Y tế khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để có căn cứ pháp luật, truy cứu trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. Nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý cũng bày tỏ đồng tình và đề xuất các hướng xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, chống thực phẩm “bẩn”.