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Vĩnh Long: Cấp cứu kịp thời một sản phụ vỡ tử cung

SGGPO

Ngày 13-8, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, vừa cấp cứu thành công một trường hợp sản khoa nguy kịch do vỡ tử cung trên nền sẹo mổ lấy thai cũ.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long huy động các bác sĩ chuyên khoa cứu kịp thời cả mẹ và bé. Ảnh: BVCC
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long huy động các bác sĩ chuyên khoa cứu kịp thời cả mẹ và bé. Ảnh: BVCC

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10-8, sản phụ N.T.A.H. (sinh năm 1995), mang thai khoảng 34 tuần, bị ngất được người nhà đưa đến bệnh viện. Đây là lần mang thai thứ 7 của sản phụ, có tiền sử 2 lần mổ lấy thai, lần gần nhất cách thời điểm nhập viện khoảng 12 tháng.

Nhận định sản phụ bị sốc mất máu do vỡ tử cung, xuất huyết nội kèm thai suy cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động các bác sĩ chuyên khoa phối hợp xử trí.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện tử cung vỡ khoảng 3cm tại vùng sẹo mổ cũ, trong ổ bụng có nhiều máu và máu cục, lượng máu mất ước khoảng 1.500ml.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng kiểm soát chảy máu, xử trí tổn thương và bảo tồn tử cung cho sản phụ. Bé trai nặng 2,7kg được đưa ra ngoài và hồi sức thành công.

Đến ngày hậu phẫu thứ 3, sản phụ có sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, tử cung co hồi tốt, không còn chảy máu. Trẻ hồng hào, bú tốt.

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Từ khóa

Mổ lấy thai Ổ bụng Sản phụ Tử cung Mất máu Máu cục Co hồi Xuất huyết Ngất

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