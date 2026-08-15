Chuyên gia khuyến cáo, dinh dưỡng cần được ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều trị ung thư

Với người bệnh ung thư, đủ sức để tiếp tục điều trị cũng quan trọng không kém việc điều trị khối u. Khoảng 85% người bệnh tại Việt Nam đã suy dinh dưỡng hoặc suy mòn trước điều trị, cho thấy nhu cầu duy trì thể trạng cần được quan tâm ngay từ sớm trong hành trình điều trị.

Sụt cân, suy giảm khối cơ là một trong những vấn đề bệnh nhân phải đối mặt và cần chăm sóc dinh dưỡng để cải thiện

Khoảng 85% người bệnh ung thư đã suy dinh dưỡng trước điều trị

Tại hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện” diễn ra gần đây tại TPHCM, TS.BS. Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khoảng 85% người bệnh ung thư tại Việt Nam đã rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng hoặc suy mòn ngay trước khi bắt đầu điều trị. Theo chuyên gia, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thế giới và thường tiếp tục trầm trọng hơn trong quá trình điều trị do tác động của bệnh cũng như các liệu pháp điều trị.

TS.BS. Lưu Ngân Tâm nhấn mạnh, ngay từ giai đoạn sớm, khối u có thể làm tăng tiêu hao năng lượng và gây mất khối cơ, khiến nhiều người bệnh suy dinh dưỡng trước khi điều trị. Sụt cân và suy mòn cơ là những dấu hiệu thường gặp, thậm chí có thể xuất hiện trước khi bệnh được chẩn đoán.

Theo chuyên gia, suy dinh dưỡng làm suy giảm thể trạng và ảnh hưởng hiệu quả điều trị, tăng nguy cơ tử vong, biến chứng và nhiễm trùng sau phẫu thuật. Khối cơ thấp cũng làm tăng độc tính điều trị, giảm thời gian và chất lượng sống. Ước tính, khoảng 20% ca tử vong do ung thư liên quan đến suy dinh dưỡng nặng.

TS.BS. Lưu Ngân Tâm cho biết sụt cân, suy dinh dưỡng và suy mòn là những yếu tố tiên lượng độc lập trong điều trị ung thư. Do đó, người bệnh cần được sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng trước điều trị để kịp thời can thiệp. Bà cũng cho rằng việc chưa được bảo hiểm y tế chi trả cho chế độ ăn bệnh lý là một điểm nghẽn, đồng thời kỳ vọng chính sách này sẽ từng bước được hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí.

TS.BS. Lưu Ngân Tâm, Chủ tịch Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam (VietSPEN), và Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Lâm sàng TPHCM (HoSPEN)

Tháng 6 vừa qua, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, nhấn mạnh việc sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng ngay từ đầu và theo dõi ở mỗi lần tái khám. Hướng dẫn cũng khuyến nghị bảo đảm đủ năng lượng, đạm và các dưỡng chất thiết yếu, ưu tiên bổ sung dinh dưỡng qua đường miệng khi có thể.

Giải pháp dinh dưỡng cho người bệnh ung thư từ Abbott

Trong điều trị ung thư, sụt cân và mất khối cơ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và quá trình phục hồi ở người bệnh ung thư. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc đánh giá dinh dưỡng sớm, can thiệp kịp thời và đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thể trạng và chất lượng sống trong suốt quá trình điều trị.

Với nhiều thập kỷ nghiên cứu về dinh dưỡng y học, Abbott phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhiều nhóm đối tượng và nhu cầu khác nhau. Trong đó, ProSure là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người bệnh ung thư, cung cấp năng lượng, protein và các dưỡng chất cần thiết trong quá trình điều trị; còn Ensure Gold cải tiến mới cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ, cân đối, với HMB kết hợp đạm chất lượng cao hỗ trợ sức khỏe khối cơ, cùng các dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch và thể trạng tổng thể.

Song song đó, Abbott phối hợp cùng chuyên gia và các cơ sở y tế cập nhật kiến thức, chia sẻ thực hành, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng lâm sàng trong chăm sóc toàn diện người bệnh ung thư.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand (thứ ba từ trái sang), đại diện Abbott nhận hoa từ Thứ trưởng Bộ Y tế và Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, ghi nhận sự đồng hành của Abbott và các đối tác tại hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”

Với cam kết thúc đẩy các giải pháp dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, Abbott hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

LINH LINH