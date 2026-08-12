Hơn 110 nhà khoa học quốc tế bàn về vi sinh vật và phòng chống dịch bệnh

Ngày 12-8, tại Trung tâm ICISE (tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng Hiệp hội Công nghệ Sinh học Châu Á và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) khai mạc Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật & Một Sức khỏe lần 3 (MOH-VN 2026).

Hội nghị MOH-VN lần thứ 3 thu hút hơn 110 đại biểu là giáo sư, nhà khoa học, bác sĩ, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 12 quốc gia.

GS Trần Thanh Vân gặp gỡ, chào mừng các giáo sư đầu ngành thế giới tham dự sự kiện

Theo Ban tổ chức, vi sinh vật giữ vai trò nền tảng đối với hệ sinh thái và đời sống con người. Chúng tham gia phân hủy chất hữu cơ, duy trì chu trình dinh dưỡng, cân bằng sinh thái và được ứng dụng rộng rãi trong y học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, xử lý môi trường.

Trong bối cảnh công nghệ sinh học, công nghệ gen và khoa học sự sống phát triển nhanh, nghiên cứu vi sinh vật mở ra nhiều cơ hội trong phát triển thuốc, vaccine, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên, các bệnh truyền nhiễm mới nổi, kháng kháng sinh, ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây truyền mầm bệnh giữa động vật và con người đang đặt ra nhiều thách thức.

Các đại biểu tham gia hội nghị

MOH-VN lần thứ 3 sẽ tạo diễn đàn để các nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia trao đổi những kết quả nghiên cứu mới, cập nhật tiến bộ khoa học và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực vi sinh vật học, với trọng tâm là cách tiếp cận “Một Sức khỏe”. Đây là chiến lược liên ngành nhằm bảo vệ sức khỏe con người, động vật và hệ sinh thái trong một thể thống nhất.

Hội nghị tập trung vào nhiều chủ đề như chẩn đoán sớm, kháng kháng sinh và điều trị, phát triển vaccine, cơ chế gây bệnh và nhiễm trùng, khám phá thuốc, tin sinh học và hệ vi sinh vật, bệnh lây truyền từ động vật sang người, vi sinh vật môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Theo TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm ICISE, không chỉ là diễn đàn học thuật, MOH-VN 2026 còn mở rộng kết nối giữa các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, hướng tới hình thành các mạng lưới hợp tác nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề sự kiện

Hội nghị góp phần phát triển các sản phẩm, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe động vật và bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo cách tiếp cận "Một Sức khỏe".

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, cho biết, trước những thách thức toàn cầu về dịch bệnh mới nổi, kháng kháng sinh, an toàn thực phẩm và biến đổi môi trường, tăng cường hợp tác nghiên cứu, chia sẻ tri thức và kết nối cộng đồng khoa học quốc tế là yêu cầu hết sức thiết thực. "Các kết quả trao đổi tại hội nghị sẽ mở ra những chương trình hợp tác liên ngành, tạo ra các giá trị thiết thực cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững", ông Nguyễn Hữu Hà tin tưởng.

NGỌC OAI