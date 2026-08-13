Lâm Đồng: Sốt xuất huyết tăng, xuất hiện ở 122/124 địa phương

Trước tình hình sốt xuất huyết tăng ở phần lớn các xã, phường, đặc khu, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng có văn bản khẩn tăng cường công tác phòng, chống.

Sáng 13-8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát nguy cơ tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình.

Tại các điểm nóng, các đơn vị phải điều tra 100% ca bệnh mới trong vòng 24 giờ, lập bản đồ ca bệnh theo thôn, tổ dân phố và ngày khởi phát; xử lý ổ dịch đang hoạt động trong vòng 48 giờ kể từ khi xác định. Đồng thời kiểm tra 100% trường học, nhà trọ, công trình xây dựng, cơ sở tôn giáo, điểm thu gom phế liệu và các điểm nguy cơ trong vùng có dịch.

Cán bộ y tế cơ sở tại Lâm Đồng đi tuyên truyền, kiểm tra nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, gần đây, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Lâm Đồng vẫn diễn biến phức tạp. Số ca mắc tăng nhanh, phân bố rộng, đặc biệt nhiều ca bệnh nặng và tử vong.

Đáng chú ý, các ca bệnh đã xuất hiện tại 122 trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu. Toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 3.150 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó ghi nhận 1 trường hợp tử vong (tại thôn 5, xã Quảng Tín) và 79 ca nặng, chiếm 2,5%.

Tuyên truyền, cấp phát thuốc khử trùng phòng bệnh tay chân miệng tại các xã vùng sâu ở tỉnh Lâm Đồng Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện địa phương ghi nhận 3.512 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại xã Tà Năng.

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