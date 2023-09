Vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 làm 4 người chết: Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai chỉ đạo các bệnh viện, các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến các nạn nhân tử vong; giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên kịp thời gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông.

Sở GT-VT được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GT-VT) phối hợp chặt chẽ Ban ATGT tỉnh, Sở GT-VT, Công an tỉnh Đồng Nai, các cơ quan liên quan tiến hành rà soát về hạ tầng giao thông tại vị trí tai nạn. Qua đó nâng cao an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và các tuyến quốc lộ toàn tỉnh, trong đó lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu nạn tại các đoạn đèo dốc trên các quốc lộ.

Giao công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Định Quán phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định an toàn giao thông, vận tải dẫn đến vụ tai nạn nói trên. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Như Báo SGGP đưa tin, trước đó, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ tài xế xe khách Thành Bưởi là Hoàng Văn Tính để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-9, tài xế Tính điều khiển xe khách giường nằm Thành Bưởi mang biển kiểm soát 50F-004.83 chở theo 32 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 20 (hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt). Khi đến khu vực Km48 (khu vực ấp 3, xã Phú Vinh), tài xế xe khách Thành Bưởi điều khiển xe ô tô vượt bên trái một xe tải lưu thông cùng chiều và đâm vào phía sau bên trái của xe tải này. Sau đó, Tính điều khiển xe khách lấn qua phần đường bên trái và đâm vào xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B-015.75, do anh N.V. C. (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở theo 8 người, đang lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến 4 người chết và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.