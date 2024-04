Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp tỉnh Kiên Giang tuyên truyền chống khai thác IUU

Đoàn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang



Trong đợt này, lực lượng Cảnh sát biển 4 tập trung tuyên truyền những nghị định mới về lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực từ ngày 19-5 và 20-5-2024. Cụ thể, Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 4-4-2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ; Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5-4-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thay thế Nghị định 42/2019/NĐ-CP.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải



Dịp này, đoàn đã tặng 60 phần quà, trao 600 lá cờ Tổ quốc và phát hơn 2.100 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho bà con ngư dân các xã Nam Du và An Sơn (huyện Kiên Hải); Nam Thái (huyện An Biên); Bình An (huyện Châu Thành); phường Vĩnh Thanh Vân và An Hòa (thành phố Rạch Giá).

HOÀNG TUẤN