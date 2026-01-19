Vượt khó từ nghề bện dây thừng

Nhiều năm liền, ông Nguyễn Hữu Hùng, chủ cơ sở sợi Kim Thoa (xã Long Hải, TPHCM), được công nhận là “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Hùng tận tay hướng dẫn người lao động tại cơ sở về việc đánh dây thừng.

Năm 2000, ông Nguyễn Hữu Hùng đưa gia đình từ Quảng Ngãi vào Bà Rịa – Vũng Tàu lập nghiệp. Gắn bó với vùng biển Long Hải, ông nhận thấy nhu cầu sử dụng dây thừng và lưới đánh bắt cá của ngư dân rất lớn, trong khi nguồn cung tại chỗ hồi ấy còn có hạn, nên ông mạnh dạn mua sắm máy móc, thiết bị để sản xuất sợi thừng.

Nhu cầu sử dụng dây thừng và lưới tại địa phương và các tỉnh lân cận lớn cơ hội để ông Hùng mạnh dạn đầu tư phát triển cơ sở sản xuất

Lúc đầu khởi nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm vượt nghèo, ông chăm chút tỉ mỉ cho từng sản phẩm, sợi thừng và lưới của cơ sở sợi Kim Thoa dần tạo được uy tín trên thị trường. Nhờ chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý, bà con ngư dân tin dùng ngày càng nhiều. Từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, ông Hùng mạnh dạn mua sắm phương tiện, máy móc để sản xuất quy mô lớn. Thị trường tiêu thụ cũng từng bước mở rộng đến nhiều tỉnh duyên hải miền Trung.

Ông Hùng cho biết: “Nhờ chuyển sang máy móc, tự động hóa nên giảm nhiều sức lao động. Trung bình mỗi ngày cơ sở sợi Kim Thoa sản xuất khoảng 3 tấn dây thừng và lưới các loại.

Không chỉ tập trung mở rộng sản xuất, ông Hùng còn đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động. Ông cho biết, nếu xác định làm ăn lâu dài thì phải lo cho người lao động có việc làm ổn định, thu nhập đủ sống. Khi anh em yên tâm làm việc thì cơ sở mới phát triển bền vững. Do vậy, khi gia đình công nhân gặp hữu sự là hỗ trợ kịp thời. Hiện cơ sở sợi Kim Thoa tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 55 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Riêng cơ sở Kim Thoa, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về mỗi năm hơn 700 triệu đồng.

Gắn bó nhiều năm với cơ sở, chị Lê Thị Quỳnh Chi (xã Long Hải) cho biết: “Thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 7–8 triệu đồng, có khi cao hơn. Môi trường làm việc ở đây rất thoải mái, chủ cơ sở luôn quan tâm, chia sẻ. Khi ai có việc gia đình hay khó khăn đột xuất đều được tạo điều kiện”.

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hải, nhận xét: Từ những sợi dây thừng, tấm lưới phục vụ ngư dân, ông Nguyễn Hữu Hùng không chỉ biết làm giàu cho gia đình mà tạo sinh kế bền vững cho hàng chục lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Tấm gương sản xuất, kinh doanh của ông Hùng đã thể hiện cho tinh thần dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần giảm nghèo và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được đông đảo hội viên nông dân xã Long Hải tích cực hưởng ứng. Từ phong trào này, nhiều gương nông dân tiêu biểu đã xuất hiện, không chỉ làm ăn hiệu quả mà còn tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

