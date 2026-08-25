Xã Củ Chi ra mắt “Tuyến đường 4.0”, người dân phản ánh qua mã QR

Lãnh đạo xã Củ Chi cùng người dân trên tuyến đường 95 trong lễ ra mắt mô hình điểm

Theo đó, dọc tuyến đường được bố trí các bảng quét mã QR giúp người dân gửi phản ánh, kiến nghị nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Chỉ một cú chạm để quét mã QR, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công; phản ánh tình hình an ninh trật tự, phòng chống ma túy, vệ sinh môi trường; kết nối nhóm cộng đồng và các thông tin liên quan đến hoạt động của ấp.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trong ngày ra mắt tuyến đường, chính quyền địa phương đã phân công Tổ công nghệ số và lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ.

Lãnh đạo xã Củ Chi cùng mạnh thường quân trao quà đến người dân

Dịp này, địa phương trao quà chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo và 30 suất học bổng dành cho học sinh có thành tích tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuyến đường 95 dài khoảng 500m, rộng 6m, có 215 hộ dân với 795 nhân khẩu. Việc thực hiện mô hình điểm “Tuyến đường 4.0 - Khu dân cư số, văn minh, nghĩa tình” nhằm đưa các tiện ích số và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, nghĩa tình, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

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