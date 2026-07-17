Xã Củ Chi bàn giao 2 công trình sửa chữa nhà tình nghĩa

Căn nhà tình nghĩa được sửa chữa của gia đình bà Trần Thị Quyến, vợ liệt sĩ, ngụ ấp Giữa A; căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho ông Phạm Văn Ro, ngụ ấp 6 thuộc diện gia đình chính sách.
Kinh phí sửa chữa 2 căn nhà là 330 triệu đồng do Bộ Tư lệnh TPHCM, Khối Thi đua 27 UBND Thành phố, chính quyền địa phương vận động tài trợ cùng thân nhân các gia đình đóng góp.
Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo xã Củ Chi chia sẻ, đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị đối với người có công với cách mạng.
Dịp này, Khối thi đua 27 của UBND TPHCM còn trao tặng 5 phần quà đến với các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.