Xã Củ Chi ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số”

Ngày 16-6, UBND xã Củ Chi, TPHCM phối hợp các ngân hàng trên địa bàn tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Các đơn vị tham gia ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số”

Mô hình được triển khai với sự đồng hành của các ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vikki Bank, Techcombank và Vietcombank; tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tạo lập chữ ký số; kê khai thuế; tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng; hỗ trợ kinh doanh trên các nền tảng số.

Mô hình “Một cửa kinh doanh số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo địa phương cho biết việc đưa mô hình vào hoạt động góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công và hỗ trợ phát triển kinh tế số tại địa phương.

Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền và các đơn vị ngân hàng, mô hình được kỳ vọng giúp người dân, hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí; nâng cao hiệu quả quản lý, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các dịch vụ tài chính số thuận tiện, an toàn.

MẠNH THẮNG