Xã Củ Chi: Định hướng phát triển kinh tế với 3 cực tăng trưởng chiến lược

Ngày 9-6, UBND xã Củ Chi tổ chức Hội thảo định hướng phát triển xã Củ Chi trong cấu trúc không gian TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Chuyên gia trình bày tham luận tại Hội thảo định hướng phát triển xã Củ Chi trong cấu trúc không gian TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, chia sẻ, xã Củ Chi nằm ở vị trí trung tâm của không gian phát triển Tây Bắc, hội tụ nhiều lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý, quỹ đất phát triển, kết nối giao thông liên vùng và tiềm năng phát triển các ngành kinh tế mới.

Ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, xã Củ Chi tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trở thành cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TPHCM; là trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí, công nghệ và logistics của khu vực; là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã đang định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình tam giác vàng với ba cực động lực chiến lược. Một là, Trung tâm Hành chính – Thương mại – Dịch vụ hiện đại, đóng vai trò là hạt nhân đô thị mới của khu vực Tây Bắc. Hai là, Trung tâm Đô thị sinh thái – Công nghệ sinh học – Nông nghiệp công nghệ cao. Ba là, Trung tâm Giải trí quốc tế – Du lịch – Kinh tế đêm, tạo nên một không gian phát triển mới mang tính khác biệt và có sức cạnh tranh cao.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày tham luận và đưa ra những giải pháp góp phần định hình tầm nhìn phát triển dài hạn cho xã Củ Chi trong cấu trúc không gian phát triển mới của TPHCM.

THANH HIỀN