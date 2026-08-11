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Xã Hòa Hội tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản

SGGPO

Ngày 11-8, HĐND xã Hòa Hội (TPHCM) vừa hoàn thành đợt giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ được cấp phép trên địa bàn, nhằm tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Xã Hòa Hội tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản

Tại các điểm khai thác của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thắng Hải và Công ty cổ phần xây dựng và du lịch Đức Tín, đoàn tiến hành kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ pháp lý, giấy phép khai thác với hiện trạng; kiểm tra ranh giới, độ sâu, khối lượng khai thác, thời hạn giấy phép, công tác bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

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Đoàn giám sát của HĐND xã Hòa Hội về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, đoàn giám sát ghi nhận một số tồn tại cần khẩn trương khắc phục. Đó là: Tại điểm cung cấp đất san lấp cho Gói thầu số 34 phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận), doanh nghiệp chưa duy trì đầy đủ 24 cột mốc ranh giới do một số cột bị đổ ngã. Một số vị trí giáp đường ĐT 991 có cao độ khai thác thấp hơn mái ta-luy đường khoảng 0,5m. Đoàn giám sát yêu cầu doanh nghiệp khắc phục ngay các cột mốc và bảo đảm an toàn hành lang giao thông.

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Kiểm tra mốc giới khu vực khai thác

Tại điểm cung cấp đất cho Gói thầu số 26, phục vụ dự án đường kết nối Quốc lộ 56 và Tỉnh lộ 997, có 43 cột mốc ranh giới chưa được duy trì đầy đủ do bị đổ ngã. Đoàn yêu cầu doanh nghiệp định vị, cắm lại toàn bộ hệ thống mốc giới theo giấy phép.

Theo ghi nhận, các doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường; phương tiện vận chuyển được xịt rửa bánh xe, phủ bạt nhằm hạn chế bụi. Khối lượng khai thác tại hai điểm lần lượt là 28.013m³ và 2.779m³.

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Các thành viên đoàn giám sát tiến hành đối chiếu hồ sơ pháp lý, giấy phép khai thác với hiện trạng. Ảnh: CTV

Được biết, từ đầu năm đến nay, Tổ kiểm tra khoáng sản xã Hòa Hội đã tổ chức 20 đợt tuần tra, kiểm tra đột xuất tại các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; chưa phát hiện trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

QUANG VŨ

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Tỉnh lộ 994 Hòa Hội CTV Đơn vị cơ bản Biển Vũng Tàu Ranh giới Khoáng sản Giấy phép Gói thầu Thực địa

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