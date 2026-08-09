Xã Phú Giáo đưa hành chính công đến gần người dân

Sáng 9-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Giáo (TPHCM) triển khai mô hình “Hành chính công lưu động”, trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Giáo đến các ấp triển khai mô hình "Hành chính công lưu động"

Tại trụ sở Văn phòng ấp Bình An, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Giáo trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của người dân các ấp Bình Tiến, Bình An và ấp 4, liên quan đến các lĩnh vực bảo trợ xã hội, tư pháp - hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh. Đồng thời, tổ công tác hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Giáo có mặt tại nhà dân để hỗ trợ thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Tổ công tác cũng đến tận nhà bà Nguyễn Thị Nhị, 75 tuổi, ở ấp Bình An để hỗ trợ thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; xác định lại mức độ khuyết tật và thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.

Mô hình “Hành chính công lưu động” hướng đến người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực xa trung tâm. Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Văn phòng ấp Bình An

Trước đó, Tổ khám sức khỏe lưu động của Trạm Y tế xã Phú Giáo cũng đến tận nhà khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp không có khả năng đi lại trên địa bàn xã.

Tại các hộ gia đình, đội ngũ y, bác sĩ thực hiện khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm máu, nước tiểu; tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và đưa ra phương án điều trị phù hợp với từng trường hợp.

THẢO NGUYỄN