Thêm 5 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án tái định cư Tây Bắc đường AIII

Sau nhiều năm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, 5 hộ dân có nhà nằm trong diện cưỡng chế thu hồi đất tại dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thuộc địa bàn phường Phước Thắng (TPHCM) đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Ngày 9-8, ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng, chủ đầu tư dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, cho biết 5 hộ dân có nhà nằm trong phạm vi gần 5.000m² đất phải thu hồi đã đồng thuận tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Đây là các trường hợp nhiều lần được cơ quan chức năng vận động, tuyên truyền nhưng chưa đạt kết quả. Trước đó, UBND TP Vũng Tàu (trước đây) ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất, song việc cưỡng chế chưa thể thực hiện do nhiều nguyên nhân, trong đó có thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 và những vướng mắc liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo ông Đoàn Hải Linh, những ngày qua, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và Tổ vận động của phường Phước Thắng tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Kết quả, 3 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng; 2 hộ còn lại sau khi được các ban, ngành và địa phương tiếp tục vận động, cũng cơ bản đồng thuận vào chiều 9-8. Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với các hộ này để giải quyết chế độ, chính sách và thống nhất thời gian bàn giao mặt bằng.

Việc cả 5 hộ dân đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng giúp địa phương không phải cưỡng chế, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các hạng mục hạ tầng của dự án.

Một phần nhà của các hộ dân nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án khu tái định cư Tây Bắc đường AIII đã được tháo dỡ. Ảnh: QUANG VŨ

Dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) phê duyệt đầu tư năm 2005, có quy mô khoảng 24,8ha, gồm 993 lô đất ở và 2 khối chung cư với 250 căn hộ, dự kiến đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 1.243 hộ dân.

Theo UBND phường Phước Thắng, diện tích thực tế còn phải giải phóng mặt bằng khoảng 20,4ha, với 231 trường hợp phải thu hồi đất. Tháng 4-2024, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 231 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 588 tỷ đồng.

Sau khi có thêm mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trong quý 4-2027.

QUANG VŨ