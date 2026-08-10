Xã Long Sơn tuyên truyền chống IUU đến các hộ nuôi thủy sản lồng bè

Ngày 10-8, tại khu nuôi trồng thủy sản tập trung trên sông Chà Và, UBND xã Long Sơn (TPHCM) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức buổi tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) cho các hộ nuôi.

Buổi tuyên truyền do Đồn Biên phòng Long Sơn (Bộ đội Biên phòng TPHCM) phối hợp Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM cùng UBND xã Long Sơn tổ chức.

Việc tuyên truyền pháp luật ngay tại nơi sản xuất giúp các hộ nuôi lồng bè thủy sản dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật;

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chống IUU cho các hộ nuôi lồng bè thủy sản

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM phổ biến các quy định mới về nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn điều kiện nuôi lồng bè, bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường, đăng ký vùng nuôi và định hướng phát triển bền vững.

Tham gia tuyên truyền về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đại diện Đồn Biên phòng Long Sơn thông tin về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong hoạt động thủy sản; giới thiệu cụ thể quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như: khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, sử dụng ngư cụ bị cấm, che giấu hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Long Sơn tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho các hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè

Người dân cũng được hướng dẫn quy định về ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc và cam kết không mua bán, vận chuyển thủy sản trái phép.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè

Dịp này, Đồn Biên phòng Long Sơn đã trao 50 lá cờ Tổ quốc cho các hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Chà Và, động viên các hộ tích cực bám biển, bám nghề và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG