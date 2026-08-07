Nhiều mô hình tự quản phát huy hiệu quả ở xã Long Hải

Chiều 7-8, xã Long Hải (TPHCM tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026 nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 – 19-8-2026).

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại ngày hội, đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) xã Long Hải đã ôn lại truyền thống 81 năm của lực lượng Công an nhân dân; đánh giá kết quả 21 năm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 xã Long Hải, trong những năm qua, trên địa bàn xã đã triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự hoạt động hiệu quả như: "Nhà trọ an toàn", "Xã không có tệ nạn ma túy", "SOS an ninh trật tự", "Tổ công tác 3 trong 1: lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân"...

Đến nay, toàn xã duy trì 27 hộp thư tố giác tội phạm, kiện toàn 27 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 127 thành viên; 27/27 ấp xây dựng Quy ước phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Trong khuôn khổ ngày hội, Công an xã cùng Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã và đại diện 27 ấp ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trao quà cho các em học sinh tại ngày hội. Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, UBND xã Long Hải khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng trao 20 phần quà (500.000 đồng/phần) đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các em học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

THÀNH HUY