Sức sống cơ sở

Xã Long Hải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền IUU

SGGPO

UBND xã Long Hải (TPHCM) đến từng nhà ngư dân tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), phổ biến quy định gỡ “thẻ vàng” EC.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (bìa trái) cùng đoàn tuyên truyền IUU tại nhà một ngư dân trên địa bàn xã
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (bìa trái) cùng đoàn tuyên truyền IUU tại nhà một ngư dân trên địa bàn xã

Ngày 2-12, Đoàn công tác của UBND xã Long Hải do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã, làm Trưởng đoàn đã đến tận nhà từng ngư dân trên địa bàn để tuyên truyền công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Đồng thời, đoàn lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của ngư dân để tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, có hướng tháo gỡ.

Tại nhà các ngư dân, đoàn đã tuyên truyền những nội dung liên quan đến cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu; các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC. Bên cạnh đó, đoàn cũng phổ biến các quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quy định xử lý đối với hành vi khai thác IUU, đặc biệt là các vi phạm như khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

z7232625430070_0c52689511b03f7361d1e22291bf18ca.jpg
Tàu cá của ngư dân xã Long Hải không đủ điều kiện được quản lý chặt không cho xuất bến

Theo thống kê của UBND xã Long Hải, tính đến ngày 28-11, trên địa bàn xã có 1.219 tàu cá. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi là 886 tàu; tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m hoạt động vùng lộng là 169 tàu; tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m hoạt động vùng bờ là 164 tàu. Còn lại là thúng, xuồng… có chiều dài dưới 6m hoạt động ven bờ.

Theo số liệu cập nhật của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, tính đến ngày 28-11, xã Long Hải có 229 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. UBND xã đã quản lý chặt chẽ các tàu này, giao các ấp phân công người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, xác minh, làm rõ thông tin tàu cá; định kỳ hàng tuần báo cáo vị trí tọa độ, khu vực neo đậu và hình ảnh tàu cá.

THÀNH HUY

Từ khóa

UBND xã Long Hải Long Hải Nguyễn Minh Tâm IUU Ủy ban châu Âu Ngư dân Tàu cá Bất hợp pháp Thúng Thẻ vàng

