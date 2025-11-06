Xã Phú Giáo (TPHCM) ra mắt mô hình “Cà phê sáng cùng nhân dân”

Ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo khẳng định việc tổ chức mô hình nhằm lắng nghe, trao đổi, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh.

Sáng 6-11, UBND xã Phú Giáo (TPHCM) đã triển khai mô hình “Cà phê sáng cùng nhân dân”. Tham dự chương trình có lãnh đạo địa phương, đại diện các phòng, ban chuyên môn của xã cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Phú Giáo Vũ Hải Lý trả lời một số kiến nghị của nhân dân

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Giáo Vũ Hải Lý, mô hình được tổ chức nhằm tạo không gian thân thiện, cởi mở, giúp lãnh đạo xã có dịp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, cũng như các ý kiến đóng góp của nhân dân; tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và người dân.

Những ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ là nguồn động viên giúp xã Phú Giáo không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả phục vụ, hướng đến mục tiêu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".

Toàn cảnh Chương trình Cà phê sáng cùng nhân dân

Tại buổi cà phê sáng, nhiều ý kiến của người dân được nêu ra, tập trung vào các vấn đề như: cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Giáo và các phòng, ban chuyên môn đã giải đáp, ghi nhận và cam kết xem xét, xử lý kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

VĂN CHÂU