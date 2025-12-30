Xã Tân Hào (Vĩnh Long) đề xuất tạm dừng hát karaoke để học sinh ôn thi

Ngày 30-12, ông Nguyễn Thành Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tân Hào (tỉnh Vĩnh Long) vừa ban hành văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động karaoke gia đình và các cơ sở “hát với nhau”.

Theo ông Nguyễn Thành Nghĩa, đề nghị này được triển khai trong thời gian cao điểm học sinh bước vào kỳ kiểm tra học kỳ I năm học 2025–2026, nhằm hạn chế tiếng ồn, góp phần bảo đảm điều kiện cho các em ôn thi.

Cụ thể, UBND xã Tân Hào đề nghị các cơ quan, đơn vị, Trưởng các ấp trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tạm dừng sử dụng, tham gia các hoạt động có sử dụng phương tiện phát âm thanh công suất lớn trong sinh hoạt cộng đồng.

Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về tiếng ồn và hoạt động văn hóa.

Trưởng ấp trực tiếp vận động các hộ karaoke gia đình và các cơ sở "hát với nhau" trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ nay đến 17 giờ ngày 9-1-2026.

Riêng các cơ sở "hát với nhau" đã xây dựng phòng cách âm đạt yêu cầu, UBND xã cho phép tiếp tục hoạt động theo lịch đã đăng ký và được chấp thuận. Các gia đình tổ chức tiệc cưới hỏi được sử dụng phương tiện âm thanh trong thời gian tối đa 2 ngày (ngày lễ chính và đêm trước ngày lễ chính), nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Đối với các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh và địa phương, UBND xã Tân Hào cho biết chỉ tổ chức khi có kế hoạch cụ thể và thông báo chính thức.

TÍN HUY