Xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 6 nhóm nội dung, 5 nhiệm vụ đột phá của công tác Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã họp phiên bế mạc. Ngay sau đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đại hội.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 25-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại họp báo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đại hội đã thông qua 13 chỉ tiêu trọng tâm, xác định 6 nhóm nội dung, giải pháp và 5 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Họp báo thông tin nhanh về kết quả đại hội ngay sau phiên bế mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ Đoàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung vào các quy định liên quan đến mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thẻ đoàn viên điện tử; hệ thống tổ chức của Đoàn...

Ban tổ chức cho biết, ngày 27-6, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình Đại nhạc hội thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ được tổ chức với chủ đề “Concert Thanh Xuân”, quy mô 20.000 khán giả. Ban tổ chức đã dành tặng 1.700 vé miễn phí trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Một số chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá.

- 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

- 100.000 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%.

- 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

6 nhóm nội dung nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục.

- Triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

- Triển khai Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”.

- Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

5 nhiệm vụ đột phá:

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

- Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã, phường, đặc khu.

- Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN