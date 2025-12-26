Xây dựng khu vực Bình Dương thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện các sở, ban, ngành và tập đoàn công nghệ, trường đại học...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Ảnh: Xuân Thi

Theo đó, đoàn đã khảo sát tại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (trước đây), Khu công nghiệp đô thị dịch vụ VSIP II, tham quan Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và làm việc với Tập đoàn Becamex về các dự án trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Thi

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng đề xuất TPHCM tiếp tục xem khu vực Bình Dương là vùng phát triển công nghiệp, để thu hút đầu tư từ nước ngoài, cũng như tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới, đáp ứng xu hướng phát triển toàn cầu.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Xuân Thi

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp thông tin về các tiềm năng của kinh tế tầm thấp, nhấn mạnh vai trò của an ninh, an toàn trong lĩnh vực này.

Ông mong muốn cùng thành phố xây dựng các chính sách cho kinh tế tầm thấp cùng quỹ đất tầm 200ha để làm khu sản xuất các thiết bị bay không người lái (UAV).

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu. Ảnh: Xuân Thi

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tôn Hoa Sen đề xuất được tham gia các dự án nhà ở cho công nhân và các chương trình phát triển công nghệ vật liệu mới.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan khu vực điều hành thông minh của Tập đoàn Becamex. Ảnh: Xuân Thi

phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp theo thế mạnh, cùng tham gia xây dựng khu vực Bình Dương thành trung tâm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí gợi ý Viettel ưu tiên thử nghiệm công nghệ 6G; FPT phát triển các dự án thiết bị bay không người lái và năng lượng xanh...

Các doanh nghiệp cần đề xuất giải pháp và cam kết hợp tác để xây dựng một mô hình đô thị hiện đại, bền vững, tận dụng các lợi thế về công nghiệp, hạ tầng, nguồn lực tài chính.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan khu vực Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Becamex. Ảnh: Xuân Thi

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng các đại biểu làm việc tại Tập đoàn Becamex. Ảnh: Xuân Thi

Bí thư Thành ủy TPHCM đồng ý về chủ trương giao tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (trước đây) để Tập đoàn Becamex vận hành, phát triển theo các định hướng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí giao Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, Sở KH-CN TPHCM phối hợp Tập đoàn Becamex cùng các doanh nghiệp hoàn chỉnh đề án phát triển khu vực Bình Dương thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

