Nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến dâng hương tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm, nhà tưởng niệm trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025), 36 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2025), ngày 16-12, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh TPHCM do Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm, nhà tưởng niệm trên địa bàn thành phố.

Đoàn đại biểu thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông), Nhà tưởng niệm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (ấp Trại Đèn, xã Tân An Hội), tại Di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).

Đoàn đại biểu dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây)

Các đại biểu dâng hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ

Tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm, nhà tưởng niệm, trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa; dành phút mặc niệm thành kính tri ân sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

MẠNH THẮNG - NGUYÊN PHÚ