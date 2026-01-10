Xây dựng phường An Đông không ma túy, không mại dâm, không rác thải

Ngày 10-1, Đảng ủy phường An Đông (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Năm 2025, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm của phường An Đông xấp xỉ 10%; thu ngân sách đạt 667 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đầu tư công hơn 189 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trên 30% chất thải của các cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp được thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%...

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường An Đông Trương Minh Kiều cho biết, năm 2026, phường đặt mục tiêu và tập trung phấn đấu xây dựng phường "không ma túy, không mại dâm, không rác thải"; tiếp tục chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ. Theo đó, phường sẽ thông báo cụ thể các chung cư sửa chữa hay tháo dỡ để người dân sớm nắm bắt và đồng lòng thực hiện.

Đồng chí Trương Minh Kiều phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao kết quả phường An Đông đạt được trong năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo

Đồng chí lưu ý, ngoài thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm, phường cần tập trung các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới của thành phố như: ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường..., đặc biệt là xây dựng thành phố không ma túy.

“Tôi mong phường An Đông với địa bàn trung tâm, rất tập trung, rất nhạy cảm, việc thực hiện phường không ma túy sẽ mang tính lan tỏa và tạo nên một địa bàn thật sự bình yên”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh và kỳ vọng, phường sẽ là một trong những địa phương tiên phong triển khai tốt nhiệm vụ này.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen của UBND TPHCM đến Đảng ủy, UBND phường An Đông

Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng chí đề nghị phường vận dụng linh hoạt Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc vận dụng Nghị quyết 57 phải trở thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể và phải chuyển thành tăng trưởng cụ thể.

Đảng ủy phường cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tập thể, cá nhân nhận bằng khen tại hội nghị

Trước mắt, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu phường tập trung các nội dung hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị chu đáo các hoạt động chăm lo tết cho người dân. Đồng thời, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải được tổ chức công khai, dân chủ, minh bạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử Thành phố.

Dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen đến tập thể Đảng ủy và UBND phường An Đông. Đảng ủy phường khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2021-2025); các khu phố, tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm.

THU HOÀI