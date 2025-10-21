Phường An Đông dân vận khéo với phong trào “5 không”

Phường An Đông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “5 không”: Không tội phạm, Không ma túy, Không mại dâm, Không bạo lực gia đình, Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Sáng 21-10, Đảng ủy phường An Đông (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2025) và tuyên dương 95 gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025.

Phát biểu ôn truyền thống, đồng chí Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết, trong năm 2025, phong trào “Dân vận khéo” tại phường An Đông được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều mang những nét riêng, có sự sáng tạo, thực tế thông qua các giải pháp, mô hình, sáng kiến, qua đó thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng.

Đồng chí Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường phát biểu ôn truyền thống

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Đông tuyên dương 45 tập thể, 50 cá nhân gương điển hình “Dân vận khéo”. Đây là các gương tiêu biểu của tinh thần “4 khéo”: "khéo" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “khéo” trau dồi ở trường lớp; “khéo” học hỏi từ thực tiễn, từ kinh nghiệm của nhân dân; “khéo” học cả cách lắng nghe và lối ứng xử trong cuộc sống.

Các tập thể được tuyên dương tại hội nghị

Đảng ủy phường An Đông phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026, kêu gọi mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc phường đăng ký ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” hàng năm. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu có ít nhất 10 mô hình tiêu biểu được nhân rộng. Phong trào tập trung vào 5 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Đồng chí Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy phường trao bằng khen đến các cá nhân

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thị Ánh Loan, để hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận gần dân, sát dân hơn.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

THU HOÀI