Ngày 16-9, Sở KH-CN TPHCM cho biết đã phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM tổ chức "Giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị - lần 1 năm 2025”.

Giải thưởng được tổ chức nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Tổ chức nhận các tác phẩm đăng tải từ ngày 1-1 đến 15-11-2025. Các tác phẩm phải được đăng tải trên báo hoặc phát sóng phát thanh, truyền hình trong khoảng thời gian này và có xác nhận của đơn vị (ký tên, đóng dấu).

Thời gian nhận bài từ nay đến ngày 20-11.

Ban Tổ chức giải không hạn chế số lượng gửi tác phẩm dự thi (bao gồm tất cả các thể loại). Mỗi tác giả chỉ được dự thi tối đa 3 tác phẩm.

Sở KH-CN TPHCM phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM tổ chức "Giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị - Lần 1 năm 2025”. Trong ảnh các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 57 như: nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động trong toàn xã hội về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng và dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu.

Ban Tổ chức dự kiến lễ trao giải diễn ra vào tháng 12-2025, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tại TPHCM.

Các đơn vị tự tổ chức sơ tuyển ở cơ sở và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Sở KH-CN TPHCM – Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, TPHCM Email: nvaphuong.skhcn@tphcm.gov.vn

Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải sẽ được tặng Giấy khen của Sở KH-CN TPHCM và kỷ niệm chương cùng hiện kim gồm: - 1 Giải Nhất: 50.000.000 đồng/giải - 2 Giải Nhì: 40.000.000 đồng/giải - 3 Giải Ba: 30.000.000 đồng/giải - 10 Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải - 1 giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất: 40.000.000 đồng/giải

VĂN MINH