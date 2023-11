Xây dựng trường học thân thiện ở Trường Mầm non Tân Phước

Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; giáo viên dạy giỏi, tận tâm… là tiêu chí xuyên suốt của Trường Mầm non Tân Phước, tỉnh Bình Phước.

Trường Mầm non Tân Phước thành lập ngày 14-8-2007, theo Quyết định số 2087 của UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước). Ngay từ đầu, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và thực hiện tốt phong trào “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non”.

Hiện trường có 2 điểm trường, 9 lớp học với 275 học sinh. Trường nằm ở trung tâm xã, thuận tiện cho phụ huynh đưa đón con em. Khuôn viên trường rộng, xanh, sạch, đẹp với nhiều phòng chức năng như giáo dục thể chất, nghệ thuật, y tế, vi tính.. đầy đủ tiện nghi phục vụ dạy và học.

Năm học 2022-2023, trường có 14/19 giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường tỷ lệ 73,7%, 11/19 giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện tỷ lệ 57,9%, 3/19 giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh tỷ lệ 15,7%.

Sự thân thiện còn biểu hiện ở niềm tin yêu gắn kết giữa các bậc phụ huynh và nhà trường. Mới đây, ngày 11/11, nhà trường cùng phụ huynh làm cỏ, cắt tỉa cây cảnh, trồng thêm cây xanh trong khuôn viên trường và sơn vẽ, "trang điểm" khuôn viên, nhất là các khu vui chơi giải trí, như “Vườn rau trường em”, “Vườn cây của bé”, “Vườn cổ tích”...

Hướng đến hoạt động thiện nguyện, năm học 2022-2023, cán bộ, nhân viên nhà trường tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức “Gian hàng Xuân yêu thương” gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo ăn Tết.

Bên cạnh đó, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tháng, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường còn đóng góp các loại quỹ như ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ vì người nghèo và quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật... với tổng trên 16 triệu đồng.

Các năm học vừa qua, Trường Mầm non Tân Phước vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen.