Xảy ra cơn địa chấn mạnh nhất trong hơn 1 thế kỷ: Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp, nhiều nước hỗ trợ

Tính đến 23 giờ ngày 25-6 (giờ Việt Nam), đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 970 người bị thương trong 2 trận động đất liên tiếp mạnh 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra tối 24-6 ngoài khơi bang Carabobo, Venezuela.

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm người bị thương và mất tích ở Caracas. Ảnh: Globovision

Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela trong hơn 1 thế kỷ qua. Sau động đất, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Hệ thống Đánh giá nhanh động đất toàn cầu (PAGER) của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục ngàn người trong kịch bản xấu nhất.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả. Phát biểu trên truyền hình ngày 25-6, bà Delcy Rodriguez thông tin, ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 970 người bị thương, đồng thời lưu ý rằng bang La Guaira, phía Bắc Caracas bị ảnh hưởng nặng nề. Chính phủ sẽ thành lập một quỹ để tái thiết Venezuela với số tiền ban đầu là 200 triệu USD.

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm người bị thương và mất tích ở Caracas. ẢNH: EFE

Hoạt động cứu hộ đang được triển khai khẩn trương tại các bang Falcón, Carabobo, Miranda và thủ đô Caracas. Bang La Guaira là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, với hàng chục tòa nhà bị sập. Trong phát biểu mới nhất, Bà Delcy Rodriguez gọi tình hình tại đây là “thảm kịch thực sự”. Tại thủ đô Caracas, mức độ thiệt hại cũng nghiêm trọng hơn đánh giá ban đầu. Ít nhất 3 tòa nhà lớn đã sập hoàn toàn tại khu Altamira. Một tòa nhà 22 tầng bị hư hại nghiêm trọng, khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Sân bay quốc tế Simón Bolívar tại Maiquetía, hệ thống tàu điện ngầm Caracas, hệ thống cung cấp khí đốt và nhiều trường học đã ngừng hoạt động.

Trong ngày 25-6, nhiều quốc gia đã bày tỏ đoàn kết với Venezuela. Một số chính phủ tại châu Âu như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ cùng nhiều nước Mỹ Latinh đã đề nghị hỗ trợ nước này. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết sẽ yêu cầu “EU kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp và tài trợ cho các hoạt động can thiệp khẩn cấp”. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.

Điện chia buồn về vụ động đất gây thiệt hại nghiêm trọng ở Venezuela * Việt Nam sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân bị ảnh hưởng động đất tại Venezuela và vụ cháy tại Nga Được tin vụ động đất ngày 24-6 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, ngày 25-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Chính phủ và nhân dân Venezuela. Ngày 25-6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí về các vấn đề được dư luận quan tâm. Về việc hỗ trợ Venezuela sau trận động đất xảy ra ngày 24-6, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp. Hiện các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Venezuela vẫn an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang phối hợp với các cơ quan sở tại để theo dõi tình hình, tiến hành biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết. Về vụ cháy xảy ra tại Trung tâm thương mại Sadovod (Moscow, Nga), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, vụ cháy đã khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Hiện bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh. Về quan điểm trước việc giữa tháng 6, Tòa Phá án Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam, dioxin, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra. PHƯƠNG ANH

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HẠNH CHI