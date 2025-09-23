Pháp luật

Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và nhiều lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận

Sáng 23-9, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận (trước đây).

Ngoài 2 cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận là ông Trần Ngọc Linh và ông Nguyễn Thành Ngôn, còn có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân là ông Huỳnh Tuấn Ân cùng 23 bị cáo khác là cựu cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Bình Thuận, Tập đoàn Tuấn Ân; 11 công ty mua bán hóa đơn tại Long An (trước đây), TPHCM cùng hầu tòa.

z7041270732343_ec976439f96147848239a28627668ad2.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2017 đến 2023, Huỳnh Tuấn Ân đã thống nhất với các lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận là ông Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn, tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng. Ân chỉ đạo chi tiền ngoài hợp đồng 9,1 tỷ đồng để “bôi trơn” cho các cá nhân tại Công ty Điện lực Bình Thuận. Trong đó, 2 cựu giám đốc Linh và Ngôn nhận hối lộ lần lượt hơn 2,3 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng.

z7040867455166_4c36f0be4d9bc6fbefc99228a9d1c2d4.jpg
Phiên tòa diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26-9-2025

Để che giấu lợi nhuận, Ân chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán, mua 1.163 hóa đơn khống từ 11 doanh nghiệp, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 156 tỷ đồng tiền thuế.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 26-9.

NGUYỄN TIẾN

