Xét xử cựu Chủ tịch HĐQT bị cáo buộc lừa hơn 1.000 khách hàng

Sáng 11-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của hơn 1.000 người. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

Trong phiên tòa buổi sáng, có khoảng 140 nhà đầu tư đến tòa theo giấy triệu tập. Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, ngày 14-8-2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng trồng cây sâm.

Hội đồng xét xử và bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thời điểm huy động vốn, doanh nghiệp của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc công ty đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại 2 tỉnh trước đây là Kon Tum và Quảng Nam.

Phạm Mỹ Hạnh đưa ra thông tin công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh và cam kết trả lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng. Số tiền còn lại, Hạnh trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn đó, trong 3 năm (2020-2023), Phạm Mỹ Hạnh ký được hơn 3.600 hợp đồng của hơn 1.200 nhà đầu tư, thu tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, sau thời gian thẩm vấn bị cáo, bị hại, các bên liên quan, hội đồng xét xử cho rằng, còn một số nội dung cần làm rõ mới có thể giải quyết triệt để vụ án. Bên cạnh đó, quá trình điều tra, một số nhà đầu tư chưa được lấy lời khai... Từ nhận định trên, để giải quyết triệt để vụ án, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

ĐỖ TRUNG