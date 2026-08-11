Lãnh 12 năm tù vì lừa giảm án tử hình

Bị cáo Trần Thị Thu Thảo lừa người thân của một bị án là có thể "lo" giảm khung hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân để chiếm đoạt 750 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thị Thu Thảo tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Ngày 11-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thảo (26 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Thảo biết con của ông Đ.N.Đ là Đồng Quốc Duy đang bị tạm giam để chờ thi hành bản án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thảo đưa ra thông tin gian dối là có quen một người tên N.C.H (đang công tác tại trại giam) và có thể can thiệp để Duy được giảm án xuống tù chung thân.

Sau đó, Thảo mua sim không chính chủ và liên lạc với ông Đ. Trong năm 2021, Thảo nhiều lần đưa ra thông tin không có thật để ông Đ. đưa 750 triệu đồng lo cho Duy được giảm án, được ra ngoài lao động và chuyển nơi giam giữ, điều trị bệnh.

Sau một thời gian không có kết quả, ông Đ. làm đơn trình báo sự việc trên đến cơ quan công an.

SONG MAI