Xử lý nhiều trường hợp chạy xe đạp trên đại lộ Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt

Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, PC08), Công an TPHCM cho biết, các đơn vị của phòng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện đối với 8 trường hợp điều khiển xe đạp đi vào đường cấm.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Đội CSGT Hàng Xanh đã kiểm soát, xử lý 4 trường hợp vi phạm trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Đội CSGT An Lạc kiểm soát, xử lý 4 trường hợp vi phạm trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Đạp xe đạp là môn thể thao rèn luyện sức khỏe được nhiều người ưa thích và lựa chọn. Tuy nhiên, có một số người chủ quan, không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ như: không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định; đi vào khu vực cấm; đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên... Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Do đó, Phòng PC08 khuyến cáo người tham gia giao thông bằng xe đạp kết hợp tập luyện thể thao văn minh, an toàn, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho chính mình và những người khác cùng tham gia giao thông.