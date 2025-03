Xử phạt nhóm người “khám xét” va li trang điểm tại đám cưới

Liên quan vụ 2 cô gái làm nghề trang điểm cô dâu bị kiểm tra đồ đạc do nghi lấy trộm 20 triệu đồng trong đám cưới ở Tiền Giang, ngày 24-3, UBND xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành chức năng vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 người phụ nữ liên quan.

Hình ảnh "kiểm tra" đồ trang điểm cô dâu tại đám cưới. Ảnh được cắt từ clip

Theo đó, bà T.T.N. (sinh năm 1985), bà N.N.D. (sinh năm 1988), bà N.T.K.L. (sinh năm 1983) bị xử phạt hành chính mỗi người 2,5 triệu về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Ngoài ra, 3 người phụ nữ nói trên phải bồi thường thiệt hại 46 triệu đồng cho 2 người bị hại là 2 cô gái hành nghề trang điểm cô dâu.

Trước đó, vào ngày 21-11-2024, tại một đám cưới của gia đình ông T. ở ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, người nhà ông T. phát hiện mất 20 triệu đồng nên yêu cầu 2 cô gái hành nghề trang điểm cô dâu tại đám cưới cho kiểm tra va li đồ nghề và yêu cầu cởi đồ kiểm tra. Hai người này yêu cầu mời công an làm rõ nhưng bị gia đình từ chối vì đang đám cưới.

Sau khi kiểm tra nhưng không tìm thấy khoản tiền bị mất, một số người trong gia đình cũng đã xin lỗi 2 cô gái hành nghề trang điểm. Sự việc được quay clip và phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

NGỌC PHÚC