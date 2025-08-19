Kinh tế

Yến sào Khánh Hòa lọt Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Ngày 16-8-2025, tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 diễn ra ở Singapore, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa vinh dự được xướng tên trong danh sách Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Giải thưởng uy tín này là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Yến sào Khánh Hòa trong suốt 35 năm hình thành và phát triển. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trên thị trường quốc tế, mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng sản phẩm và chiến lược phát triển bền vững.

HUN00728-13 (1).jpg
Đại diện Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (thứ 9 từ trái sang) nhận giải thưởng

Việc được vinh danh là thương hiệu nổi tiếng ASEAN một lần nữa khẳng định uy tín của Yến sào Khánh Hòa, tạo động lực để công ty tiếp tục vươn xa, giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá tinh hoa yến sào Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

K.H

