Yiruma, Lam Trường, Quang Hùng MasterD diễn cùng Hà Anh Tuấn trong Live concert “Sketch a rose” tại TPHCM

Live concert “Sketch a rose” đánh dấu màn lần hợp tác đầu tiên giữa Hà Anh Tuấn và huyền thoại dương cầm thế giới Yiruma (Hàn Quốc). Bên cạnh phần biểu diễn riêng những bản hit kinh điển, Yiruma sẽ cùng biểu diễn với Hà Anh Tuấn trong cả 2 đêm trình diễn.

Hà Anh Tuấn cho biết, vừa qua đã cùng ê kip và Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu sang Hàn Quốc gặp gỡ Yiruma. Nam nghệ sĩ huyền thoại có ấn tượng tốt với âm nhạc Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ có cuộc chơi âm nhạc lớn. Lần đầu tôi gặp Yiruma, ông ấy nói quý tôi như một người anh em. Chúng tôi cùng làm việc, đàn hát. Ông bảo đã xem concert của tôi qua YouTube cũng như mong muốn được gặp gỡ khán giả Việt Nam”, Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh Yiruma, chương trình còn chào đón 2 khách mời ca sĩ là Lam Trường và Quang Hùng MasterD.

Tại buổi công bố thông tin live concert, Hà Anh Tuấn tâm đắc: “Sự hợp tác kỳ diệu với Yiruma và lần đầu tiên hòa giọng cùng “Anh Hai” Lam Trường và em Quang Hùng MasterD là niềm vinh dự rất lớn của tôi. Quan trọng hơn hết, tôi ước mơ âm nhạc của “Sketch a rose” tại TPHCM sẽ mang đến cho khán giả có mặt tại 2 đêm diễn sự hạnh phúc, niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp. Âm nhạc cần vượt lên mọi âm thanh vui tai để trở thành cảm hứng, động lực sống dũng cảm vì mọi người và vì bản thân mình”.

2 đêm concert cũng đánh dấu lần đầu quy tụ dàn nhạc khổng lồ với hơn 150 nghệ sĩ của Ban nhạc Crystal Band, Dàn nhạc Giao hưởng Saigon Pops Orchestra và Dàn hợp xướng Saigon Choir.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng phụ trách chương trình, hứa hẹn tôn vinh dòng nhạc nhẹ đương đại Việt Nam qua những câu chuyện được kể bởi Hà Anh Tuấn.

Những tác phẩm mới trong album “Sketch a rose” được loạt nhạc sĩ như Vũ Cát Tường, Vũ., Trần Duy Khang, Hoàng Dũng, Thành Nghiệp “đo ni đóng giày” cho Hà Anh Tuấn.

Live concert sẽ phát hành 6 hạng vé, với những cái tên được lấy cảm hứng từ những thẻ bài Tarot nổi tiếng, mang biểu tượng về hành trình đi tìm chính mình của con người: The Fool - The Lovers - The Hermit The Star - The World - The Rose.

Vé sẽ được mở bán từ 10 giờ ngày 10-1 trên trang web ticketbox.vn và ứng dụng Ticketbox.