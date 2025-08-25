1 người thiệt mạng, 8 người bị thương do bão số 5

Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo: ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương, hơn 600 ngôi nhà tốc mái và 144 ngôi nhà bị ngập tại tâm bão.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều tối 25-8, tâm bão số 5 đã vào đất liền Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Hồi 19 giờ, tâm bão quần thảo tại tọa độ 18,4 độ vĩ Bắc - 105,8 độ kinh Đông, trên đất liền Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, gió vẫn mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc với vận tốc giảm còn 10km/giờ.

Bão đã đổ bộ đất liền Bắc Trung bộ. Cập nhật đến 20 giờ từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Các chuyên gia khí tượng cho biết, do bão di chuyển chậm sau khi vào đất liền nên mưa to gió lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió cấp 6-8, giật cấp 9. Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, giật 11-12, như tại Diễn Châu (Nghệ An) gió cấp 10, giật cấp 12; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) gió cấp 9, giật cấp 12.

Tính đến 20 giờ ngày 25-8, bão số 5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế. Công tác sơ tán dân đã được triển khai khẩn trương, tính đến 18 giờ cùng ngày đã có 18.452 hộ với 44.313 người được đưa đến nơi an toàn, tăng 3.590 hộ và 11.516 người so với thời điểm trước khi bão đổ bộ.

Cây cối đổ ngã đè ô tô. Ảnh: VOV NEWS

Mặc dù vậy, bão vẫn gây thiệt hại về người. Tổng hợp báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết tại tỉnh Hà Tĩnh đã có ít nhất 1 trường hợp tử vong và 4 người bị thương. Quảng Trị cũng có 4 người bị thương. Nhà cửa chịu ảnh hưởng nặng nề với 621 căn bị tốc mái và 144 căn ngập nước tại Hà Tĩnh.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, nông nghiệp đã bị tàn phá nặng nề với 16.346ha lúa bị ngập, trong đó Hà Tĩnh 13.327ha, Quảng Trị 2.108ha và Ninh Bình 911ha. Đồng thời 611ha rau màu, 2.058ha cây ăn trái và 4.443 cây xanh tại Hà Tĩnh đã bị thiệt hại.

Giao thông nhiều nơi bị tê liệt do sạt lở và ngập úng. Quảng Trị xuất hiện 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch. Nhiều tuyến đường, ngầm tràn tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc di chuyển và cứu trợ. Hệ thống điện tại Hà Tĩnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 22 cột điện gãy đổ. Các địa phương đã và đang tập trung khắc phục hậu quả trước mắt, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát để cập nhật đầy đủ thiệt hại do bão gây ra.

Cột điện gãy đổ ở vùng tâm bão số 5 chiều 25-8. Ảnh theo EVNNPC và PC Hà Tĩnh

Trước tình hình mưa lũ sau bão kéo dài, chiều 25-8, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã ra công văn khẩn gửi sở công thương các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai, đề nghị bảo đảm nguồn cung hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân, nhất là khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Các doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân xăng dầu chủ động cung ứng và dự trữ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm. Hệ thống siêu thị điều chuyển nguồn hàng từ các địa phương lân cận về khu vực chịu ảnh hưởng của bão, tránh xảy ra khan hiếm.

* Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm 25 đến sáng 27-8, khu vực Bắc Trung bộ và miền núi phía Bắc có mưa to, phổ biến 100-200mm, có thể vượt 300mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 5, chiều 25-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn khẩn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ký, gửi UBND các tỉnh, thành phố ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và một số tỉnh miền núi như Sơn La, Lào Cai… đề nghị tổ chức lực lượng kiểm tra các khu vực ven sông suối, vùng thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét hoặc sạt lở.

Đồng thời, 11 địa phương tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại các địa điểm nguy hiểm như ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

PHÚC HẬU