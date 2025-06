Phú Quốc sánh vai Bali, Koh Samui, lọt top 3 đảo đẹp nhất châu Á

Travel + Leisure là tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới, với cộng đồng hàng triệu độc giả toàn cầu giàu kinh nghiệm cùng gu du lịch cao cấp. Giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025 của tạp chí này được công bố hàng năm, tập trung bình chọn các điểm đến sang trọng đang trỗi dậy mạnh mẽ ở khu vực có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất toàn cầu, với các tiêu chí đánh giá đặc biệt khắt khe. Các điểm đến phải đạt tiêu chuẩn cao cấp (luxury) từ chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí, đến dấu ấn thương hiệu và khả năng tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa.

Tại hạng mục những hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên, xuất sắc đứng vị trí thứ ba, vượt qua nhiều tên tuổi quen thuộc như Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia) hay Sumba (Indonesia), chỉ xếp sau Bali (Indonesia) và Koh Samui (Thái Lan). Thành tích này nối dài chuỗi thắng lợi của đảo Ngọc trên các bảng xếp hạng quốc tế trong 2 năm trở lại đây.

Bãi Kem - một trong những thỏi nam châm hút khách tới Phú Quốc, được du khách ví như "thiên đường". Ảnh: Fatel Belek

Trong các hòn đảo của Việt Nam, Phú Quốc có diện tích lớn nhất, nổi tiếng với các bãi biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao với màu cát trắng mịn như kem, thiên nhiên ôn hòa và biển êm, nước trong vắt. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, đảo Ngọc còn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do sở hữu nhiều hệ sinh thái giải trí mang tính biểu tượng, các trải nghiệm văn hóa – lịch sử thú vị, những lựa chọn nghỉ dưỡng đa dạng từ bình dân đến siêu sang.

Vào giữa tháng 1 năm 2025, tạp chí danh tiếng Forbes cũng đã giới thiệu Phú Quốc trong chuyên đề “Khám phá 6 điểm đến xa lánh đám đông nhưng sang trọng nhất năm 2025”. Forbes ca ngợi Phú Quốc với đường bờ biển dường như bất tận, những bãi cát trắng mời gọi và làn nước trong vắt đến nghẹt thở. “Hòn đảo này cũng sở hữu một trong những khung cảnh hoàng hôn ngoạn mục nhất Đông Nam Á”, Forbes nhận xét.

Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, tính đến cuối tháng 5 năm 2025, Phú Quốc ước đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 33,3% so với cùng kỳ, đạt 61,1% kế hoạch năm, trong đó có tới gần 900,000 lượt khách quốc tế, tăng tới 76,7% so với cùng kỳ.

Hàng ngàn du khách xem show Kiss of the Sea mới được chứng nhận kỷ lục Guinness tại Thị trấn Hoàng Hôn

Những con số biết nói ấy cho thấy sức bật ấn tượng của Phú Quốc trên hành trình trở thành một điểm đến toàn cầu, càng ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế. Không chỉ thu hút bằng cảnh quan thiên nhiên, Phú Quốc đang dần tái định nghĩa trải nghiệm nghỉ dưỡng thông qua một loạt công trình biểu tượng tại hệ sinh thái Sun Paradise Land Phú Quốc như trình diễn pháo hoa nghệ thuật 365 ngày trong năm tại Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn – cây cầu “không chạm” duy nhất trên thế giới, show diễn vừa được chứng nhận kỷ lục Guinness Kiss of the Sea, cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm… và các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu hàng đầu thế giới như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton... Tất cả tạo nên một hòn đảo có trải nghiệm đặc sắc, không thể tìm kiếm tại nơi nào khác trên thế giới.

Phú Quốc còn được mệnh danh là "hòn đảo của những kỷ lục" với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm