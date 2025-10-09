122 tác phẩm báo chí vào vòng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa

Theo ban tổ chức, sau gần 4 tháng phát động, Ban Thư ký - Tổng hợp Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba, năm 2025 đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi tham dự.

Qua quá trình thẩm định độc lập và thảo luận tập trung, với tinh thần khách quan, công tâm, các tiểu ban sơ khảo đã chọn ra 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo, phân bổ theo loại hình báo chí như sau: báo in 25 tác phẩm, báo điện tử 30 tác phẩm, phát thanh 22 tác phẩm, truyền hình 25 tác phẩm, báo ảnh 20 tác phẩm.

Khai mạc vòng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

Phát biểu khai mạc vòng chấm chung khảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển văn hóa thông qua việc ban hành nhiều Nghị quyết về văn hóa. Hiện tại, Bộ VH-TT-DL đang dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết khi được ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với những chuyển biến tích cực về phát triển VH-TT-DL thời gian qua, đây sẽ là chất liệu để các nhà báo có thêm nhiều bài viết, vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam. Thứ trưởng Lê Hải Bình tin tưởng Giải lần này bên cạnh tôn vinh, động viên những người làm báo còn góp phần lan tỏa hơn nữa cảm hứng viết về sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.

Các tác phẩm vào vòng chung khảo

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, tác phẩm dự giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở Trung ương và địa phương.

Ông Trần Thái Sơn, Trưởng ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2024 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình. Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều nhóm giả quan tâm, khai thác như vấn đề văn hóa vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc, cơ hội trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp giải trí, thị trường điện ảnh, thị trường sách và văn hóa đọc; phát triển du lịch, thể thao, xây dựng gia đình, bảo vệ trẻ em; gìn giữ và phát huy, vấn đề bảo tồn di tích, di sản văn hóa Việt Nam, văn hóa 54 dân tộc nói riêng như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thờ Thần Nông, tín ngưỡng Tam giáo...

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" dự kiến tổ chức vào tháng 11-2025 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và các nhà báo tiêu biểu.

MAI AN