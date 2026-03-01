Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM: Cất lên “Tiếng gọi đô thị mới”

Tham gia chương trình còn có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM… cùng đông đảo người yêu thơ trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết, sau khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng ta có được một TPHCM với vóc dáng một đô thị tầm cỡ quốc tế. Sự cộng hưởng của nhiều lợi thế khác nhau, đã mang đến những dự định mới, nỗ lực mới, hy vọng mới và nhiều ước mơ mới cho TPHCM rộng lớn với hơn 14 triệu dân. Vì vậy, Ngày thơ Việt Nam năm nay, Hội Nhà văn TPHCM quyết định chọn chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”.
“Chúng tôi mong muốn, thi ca sẽ cất lên tiếng gọi đoàn kết và nhân ái đến với mỗi người dân TPHCM. Tinh thần thi ca không còn giới hạn trong những cao ốc khu vực trung tâm mà lan tỏa và gắn kết những vùng đất vừa được sáp nhập, từ cộng đồng ven hồ Dầu Tiếng đến xóm chài dọc biển Xuyên Mộc, từ nông trường cao su Bà Rịa đến làng nghề thủ công Lái Thiêu…”, nhà văn Bích Ngân phát biểu.
Ngày thơ Việt Nam đã ra đời được 24 năm, trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân TPHCM nói riêng và người dân khắp cả nước nói chung vào mỗi dịp Rằm tháng Giêng. Trong đó, thi ca đô thị đồng hành văn minh đô thị, đang từng ngày làm đa dạng hơn và phong phú hơn vẻ đẹp của TPHCM sáng tạo, hào hiệp và nghĩa tình.
Với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, những người thực hiện mong muốn mang đến một tín hiệu tích cực cho sự hợp nhất của đô thị TPHCM bước vào kỷ nguyên mới. “Chúng tôi chờ đợi tiếng gọi của thi ca sẽ là tiếng gọi của thấu hiểu, sẽ là tiếng gọi của ân cần, sẽ là tiếng gọi của chia sẻ, sẽ là tiếng gọi của bao dung… để mỗi người dân TPHCM cùng sát vai nhau trên hành trình ngày mai rực rỡ”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.
Trước đó, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM đã diễn ra với chuỗi hoạt động liên tục từ ngày 27-2 như: tọa đàm “Đô thị thi ca”, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ sáng tác và nghiên cứu thơ; triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật…; triển lãm 12 poster với 12 nhà thơ tiêu biểu gắn với TPHCM qua 40 năm đổi mới; hội trại thơ giới thiệu 20 lều thơ của 12 câu lạc bộ thơ trên địa bàn TPHCM.
Ngay sau khi kết thúc Ngày thơ Việt Nam 2026, Hội Nhà văn TPHCM đã phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới” với sự đồng hành của Quỹ tình thơ. Cuộc thi kéo dài từ ngày 1-3 đến ngày 31-12, dự kiến trao giải vào Ngày thơ Việt Nam 2027. Cuộc thi có tổng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước.
Tác phẩm dự thi phải chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc. Đặc biệt, khuyến khích những tác phẩm viết về sức sống năng động nghĩa tình của đô thị TPHCM hôm nay. Tác phẩm gửi về qua địa chỉ email: nhannghiaphuongnam2@gmail.com.
>> Hình ảnh tại Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM: