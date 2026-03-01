Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM: Cất lên “Tiếng gọi đô thị mới”

Khác với những năm trước, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM được khai mạc sớm hơn, vào sáng 1-3 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM (số 81, đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa). Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc.

Tham gia chương trình còn có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM… cùng đông đảo người yêu thơ trên địa bàn thành phố.

Tiết mục "Thương ca Tiếng Việt" (nhạc sĩ Đức Trí sáng tác, Hà Quang Minh viết lời) mở đầu Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM, như một sự tôn vinh Tiếng Việt, tôn vinh thơ ca. Ảnh: HỒ SƠN

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết, sau khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng ta có được một TPHCM với vóc dáng một đô thị tầm cỡ quốc tế. Sự cộng hưởng của nhiều lợi thế khác nhau, đã mang đến những dự định mới, nỗ lực mới, hy vọng mới và nhiều ước mơ mới cho TPHCM rộng lớn với hơn 14 triệu dân. Vì vậy, Ngày thơ Việt Nam năm nay, Hội Nhà văn TPHCM quyết định chọn chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, phát biểu khai mạc. Ảnh: HỒ SƠN

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

“Chúng tôi mong muốn, thi ca sẽ cất lên tiếng gọi đoàn kết và nhân ái đến với mỗi người dân TPHCM. Tinh thần thi ca không còn giới hạn trong những cao ốc khu vực trung tâm mà lan tỏa và gắn kết những vùng đất vừa được sáp nhập, từ cộng đồng ven hồ Dầu Tiếng đến xóm chài dọc biển Xuyên Mộc, từ nông trường cao su Bà Rịa đến làng nghề thủ công Lái Thiêu…”, nhà văn Bích Ngân phát biểu.

Nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, diễn đọc đoạn trích "Tre" từ trường ca "Hoa của nước". Ảnh: HỒ SƠN

Nhà thơ Hoàng Quý (phường Vũng Tàu) đọc bài thơ "Nhân dân". Ảnh: HỒ SƠN

Nhóm Lạc Việt trình bày ca khúc "Khát vọng" (thơ: Đặng Viết Lợi, nhạc: Phạm Minh Tuấn). Ảnh: HỒ SƠN

Nhà thơ Trần Mai Hương diễn đọc bài thơ "Chiếc ba lô của cha". Ảnh: HỒ SƠN

Ngày thơ Việt Nam đã ra đời được 24 năm, trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân TPHCM nói riêng và người dân khắp cả nước nói chung vào mỗi dịp Rằm tháng Giêng. Trong đó, thi ca đô thị đồng hành văn minh đô thị, đang từng ngày làm đa dạng hơn và phong phú hơn vẻ đẹp của TPHCM sáng tạo, hào hiệp và nghĩa tình.

Ca sĩ Duy Linh thể hiện bài hát "Màu hoa đỏ" (thơ: Nguyễn Đức Mậu, nhạc: Thuận Yến). Ảnh: HỒ SƠN

Nhóm Lạc Việt thể hiện ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" (thơ: Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc: Đinh Trung Cẩn). Ảnh: HỒ SƠN

NSƯT Lam Tuyền thể hiện bài thơ "Phương Nam ngạo khúc" của nhà thơ Trần Đức Tín. Ảnh: HỒ SƠN

Với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, những người thực hiện mong muốn mang đến một tín hiệu tích cực cho sự hợp nhất của đô thị TPHCM bước vào kỷ nguyên mới. “Chúng tôi chờ đợi tiếng gọi của thi ca sẽ là tiếng gọi của thấu hiểu, sẽ là tiếng gọi của ân cần, sẽ là tiếng gọi của chia sẻ, sẽ là tiếng gọi của bao dung… để mỗi người dân TPHCM cùng sát vai nhau trên hành trình ngày mai rực rỡ”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

NSƯT Lam Tuyền và ca sĩ Quách Phú Thành cùng thể hiện ca khúc "Bài ca đất phương Nam" (nhạc: Lư Nhất Vũ, lời: Lê Giang). Ảnh: HỒ SƠN

Ca sĩ Thanh Ngọc thể hiện ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: HỒ SƠN

NSƯT Phạm Khánh Ngọc thể hiện ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" (thơ: Đăng Trung, nhạc: Cao Việt Bách. Ảnh: HỒ SƠN

Trước đó, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM đã diễn ra với chuỗi hoạt động liên tục từ ngày 27-2 như: tọa đàm “Đô thị thi ca”, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ sáng tác và nghiên cứu thơ; triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật…; triển lãm 12 poster với 12 nhà thơ tiêu biểu gắn với TPHCM qua 40 năm đổi mới; hội trại thơ giới thiệu 20 lều thơ của 12 câu lạc bộ thơ trên địa bàn TPHCM.

Ca sĩ Duy Linh thể hiện ca khúc "Côn Đảo" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Ảnh: HỒ SƠN

Nhóm ca diễn MTV.SG thể hiện ca khúc "Tình ca mùa xuân" (thơ: Nguyễn Loan, nhạc: Trần Hoàn). Ảnh: HỒ SƠN

Ngay sau khi kết thúc Ngày thơ Việt Nam 2026, Hội Nhà văn TPHCM đã phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới” với sự đồng hành của Quỹ tình thơ. Cuộc thi kéo dài từ ngày 1-3 đến ngày 31-12, dự kiến trao giải vào Ngày thơ Việt Nam 2027. Cuộc thi có tổng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cùng nhà thơ Hoài Vũ, nhà văn Bích Ngân, KTS Nguyễn Trường Lưu và nhà văn Bùi Anh Tấn (từ phải qua) thực hiện nghi thức phát động cuộc thi thơ "Tiếng gọi đô thị mới". Ảnh: HỒ SƠN

Tác phẩm dự thi phải chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc. Đặc biệt, khuyến khích những tác phẩm viết về sức sống năng động nghĩa tình của đô thị TPHCM hôm nay. Tác phẩm gửi về qua địa chỉ email: nhannghiaphuongnam2@gmail.com.

>> Hình ảnh tại Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM:

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc "Đường thơ". Ảnh: HỒ SƠN

Các khách mời và một số văn nghệ sĩ chụp hình lưu niệm tại Ngày thơ Việt Nam 2026. Ảnh: HỒ SƠN

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Trưởng Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn TPHCM, giới thiệu đến quan khách không gian "Đường thơ". Ảnh: HỒ SƠN

Nhà thơ Nguyễn Thái Sơn, một trong 12 nhà thơ tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước tại "Đường thơ". Ảnh: HỒ SƠN

Nhà văn Trầm Hương giới thiệu đến quan khách không gian thơ "Cây tâm hồn". Ảnh: HỒ SƠN

HỒ SƠN