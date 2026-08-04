UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành điều hành phân cấp chứng nhận gạo thơm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành Văn bản số 7062/UBND-ĐT về việc thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành phân cấp chứng nhận gạo thơm.

Theo văn bản nêu trên, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở NN-MT khẩn trương bố trí nhân lực và các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Sở NN-MT chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương (trực tiếp là Bộ NN-MT) để tiếp nhận, cập nhật kịp thời các hướng dẫn nghiệp vụ; chủ động phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gian lận chủng loại gạo hoặc lợi dụng việc phân cấp để trục lợi.

Thương hiệu gạo thơm ST25 được bày bán tại một siêu thị trên địa bàn phường An Hội Tây (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Công thương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo đối với các doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Sở NN-MT, Chi cục Hải quan khu vực II và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với Sở NN-MT, Sở Công thương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gạo trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về chuẩn hóa chủng loại gạo thơm; chủ động theo dõi, phát hiện và phản ánh kịp thời cho các cơ quan chuyên môn các dấu hiệu vi phạm, gian lận trên địa bàn quản lý.

ĐỨC TRUNG