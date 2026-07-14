Tăng tốc cấp mã số vùng trồng sầu riêng

Bộ NN-MT đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về mã số vùng trồng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đảm bảo đầu ra cho sầu riêng khi Đông Nam bộ và Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch.

Áp lực giảm giá

Những ngày này, giá sầu riêng tại nhiều địa phương tiếp tục giảm mạnh. Tại vùng Đông Nam bộ, sầu riêng Thái loại A dao động từ 59.000 - 67.000 đồng/kg; loại B từ 39.000 - 46.000 đồng/kg; sầu riêng Ri6 loại A từ 34.000 - 38.000 đồng/kg, loại B từ 19.000 - 22.000 đồng/kg.

Nông dân xã Châu Đức (TPHCM) thu hoạch sầu riêng. ẢNH: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Hữu Lộc thu mua sầu riêng tại xã Châu Đức (TPHCM) cho hay, những năm trước, sầu riêng Thái loại A giao dịch ở mức 70.000 - 90.000 đồng/kg, thì nay đã giảm hàng chục ngàn đồng/kg. Riêng giống Ri6 chịu áp lực lớn hơn khi giá giảm rất sâu.

Các nhà vườn và thương lái cho hay, giá sầu riêng giảm khoảng 30%-40% so với cùng kỳ năm 2025, thấp nhất trong nhiều tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn về yêu cầu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng chặt chẽ, khiến thời gian thông quan kéo dài. Bên cạnh đó, diện tích và sản lượng sầu riêng năm nay tăng mạnh, làm nguồn cung vượt nhu cầu thu mua trong ngắn hạn; nhiều khu vực chưa được cấp mã số vùng trồng (MSVT).

Rà soát, hướng dẫn xử lý

Một trong những “điểm nghẽn” khiến sản lượng lớn sầu riêng chưa được xuất khẩu chính ngạch là không có MSVT. Đơn cử như Đắk Lắk đang bước vào thu hoạch chính vụ sầu riêng niên vụ 2026. Toàn tỉnh hiện có khoảng 30.000ha sầu riêng đang cho thu hoạch, ước đạt khoảng 500.000 tấn, nhưng gần 70% sản lượng vẫn chưa có MSVT.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn khoảng 17.500ha sầu riêng, tương đương gần 350.000 tấn sản lượng niên vụ 2026 chưa có MSVT. Nếu diện tích này không được cấp MSVT kịp thời, việc xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ khó khăn về cấp MSVT, Bộ NN-MT đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống địa phương khu vực Tây Nguyên nhằm rà soát, hướng dẫn xử lý việc cấp MSVT đồng bộ, đầy đủ và chính xác cho người dân.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, cùng với các địa phương trọng điểm trồng sầu riêng ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ đang bước vào vụ thu hoạch, bộ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng, từ mở rộng MSVT, cơ sở đóng gói đến đa dạng hóa thị trường và phát triển chế biến. Bộ NN-MT sẽ tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để thúc đẩy việc cấp thêm MSVT và cơ sở đóng gói theo hồ sơ các tỉnh đã gửi về bộ.

Về những vướng mắc liên quan đến MSVT, nhất là các quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24-1-2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và MSVT, mã số cơ sở đóng gói, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, qua quá trình triển khai, bộ nhận thấy một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Bộ NN-MT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu để sớm sửa đổi. Lần sửa đổi này tập trung vào một số nội dung như: thay đổi cách tiếp cận, quan điểm và hồ sơ cấp MSVT; quy định về diện tích tối thiểu của một MSVT (hiện nay là quy định 10ha) theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn; làm rõ cách hiểu đối với MSVT áp dụng cho vùng trồng chuyên canh hay vùng trồng xen để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện...

“Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc về cấp MSVT, chúng tôi cũng đề nghị các địa phương tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi doanh nghiệp tăng xuất khẩu sầu riêng tươi. Đồng thời, phát triển hệ thống cơ sở đóng gói, chế biến để đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng đông lạnh nhằm bảo đảm tiêu thụ sản lượng trong thời điểm chính vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, chia sẻ.

Về lâu dài, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là phải sản xuất có trách nhiệm: Sản phẩm sầu riêng phải bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật và có khả năng truy xuất đầy đủ nguồn gốc. Khi đó mới xây dựng được niềm tin của các thị trường nhập khẩu, đồng thời tạo được niềm tin đối với chính người tiêu dùng trong nước. Muốn có niềm tin thì mọi sản phẩm đều phải truy xuất được nguồn gốc, biết được ai sản xuất, sản xuất theo quy trình nào. Nếu sản phẩm có vấn đề thì phải truy được đến nơi sản xuất và có biện pháp xử lý rõ ràng.

ĐỨC TRUNG - NÔNG NGÂN - PHÚC HẬU