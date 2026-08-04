Chủ tịch UBND xã được cấp mã số vùng trồng, thời gian giải quyết còn 3 ngày

Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã được cấp, cấp lại mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Những trường hợp không đăng ký xuất khẩu, thời gian giải quyết giảm từ 14 xuống còn 3 ngày làm việc.

Thu gom, sơ chế, đóng gói sầu riêng để xuất khẩu. Ảnh: T.C

Ngày 4-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP (ngày 31-7-2026) của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Hội nghị kết nối 34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 điểm cầu.

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt, toàn bộ quy trình cấp, quản lý mã số được thực hiện trên môi trường số thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống xử lý nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thành phần hồ sơ đã giảm 50%, chỉ còn đơn đề nghị cấp mã số, bỏ bản thuyết minh theo quy định trước đây. Chủ tịch UBND cấp xã được giao cấp, cấp lại mã số, đồng thời chịu trách nhiệm hậu kiểm, quản lý, tạm dừng, thu hồi hoặc khôi phục mã số.

Đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu sang thị trường có yêu cầu mã số, thời gian giải quyết giảm từ 14 xuống 3 ngày làm việc. Những trường hợp đăng ký xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu mã số, được giải quyết trong 10 ngày làm việc, giảm 4 ngày so với trước.

Phương thức quản lý cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Với mã số không phục vụ xuất khẩu, UBND cấp xã thực hiện hậu kiểm trong thời hạn tối đa 3 tháng kể từ ngày cấp. Tiền kiểm áp dụng đối với mã phục vụ xuất khẩu hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Theo chính sách mới, mã số được cấp theo diện tích cây trồng, không phải diện tích thửa đất, bãi bỏ quy định về diện tích tối thiểu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BẢO THẮNG

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương trọng điểm triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện thủ tục và tháo gỡ vướng mắc.

PHÚC HẬU