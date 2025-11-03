17 địa phương khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, 3-11, tâm bão Kalmaegi ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc - 129,7 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển phía Đông của miền Trung Philippines.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão lúc 6 giờ 30 ngày 3-11. Nguồn: Z.E

Hiện tại, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ lên tới 30km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định sơ bộ, từ ngày 5 đến 6-11, bão có thể tăng từ cấp 12 lên cấp 13, giật cấp 17 khi tiến sâu vào khu vực giữa Biển Đông (trở thành cơn bão số 13). Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão là vùng biển giữa và phía Đông Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền hoạt động xa bờ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão số 13 vẫn có thể mạnh thêm, khả năng đạt trên cấp 13, giật trên cấp 17. Cơn bão này có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung bộ và Nam Trung bộ sau 3-4 ngày nữa.

Dự báo quỹ đạo di chuyển của bão Kalmaegi theo mô hình sáng sớm 3-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ khoảng chiều 4-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện khẩn ngày 2-11 yêu cầu chủ động ứng phó bão Kalmaegi gần Biển Đông.

Theo đó, ban chỉ đạo yêu cầu UBND 17 tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang cùng một số bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bão. Các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung phải rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công cần chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương trong công tác ứng phó với bão và mưa lũ.

PHÚC VĂN