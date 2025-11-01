Xã hội

Sát cánh cùng người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Lũ rút, Bộ đội Biên phòng TP Huế lại hành quân đến những địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

VĂN THẮNG - VÕ TIẾN

