192 đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc đoạt giải Euréka lần thứ 27

Ngày 7-12, Thành đoàn TPHCM phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức lễ tổng kết trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 năm 2025. Đến dự có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 được triển khai và thực hiện từ tháng 7-2025 đến tháng 12-2025, thu hút 2.179 đề tài của hơn 7.500 thí sinh đến từ 161 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước tham gia.

Năm nay, 192 đề tài xuất sắc nhất được ban tổ chức trao giải. Trong đó, có 15 giải nhất, 15 giải nhì, 21 giải ba và 141 giải khuyến khích.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao giải nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải đánh giá, các đề tài vào vòng chung kết đã cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ở những xu hướng nghiên cứu mới. Nổi bật nhất là nhóm đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hoá xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, phản ánh khả năng thích ứng nhanh của sinh viên trước làn sóng công nghệ mới.

Đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các nghiên cứu về phát triển bền vững, môi trường, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, sức khỏe cộng đồng và chuyển đổi xanh cũng chiếm tỷ lệ lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức phát triển dài hạn của thế hệ trẻ. Song song đó, có nhiều đề tài tập trung vào dữ liệu lớn, an ninh số, chuyển đổi số trong quản lý và đời sống, cùng các vấn đề văn hoá - xã hội như sức khỏe tâm lý, giáo dục hiện đại, di sản và nghệ thuật truyền thống.

Nhóm tác giả thực hiện chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều đề tài đã được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, triển khai hoặc ký kết ghi nhớ ứng dụng. Có thể kể đến như công trình “Nghiên cứu chế tạo nano bạc trong dịch chiết hoa bạch cúc và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm” được chuyển giao cho Công ty TNHH Vinh Phát, mở ra tiềm năng ứng dụng nano hữu cơ trong dược – mỹ phẩm. Đề tài “Phát triển kinh tế ban đêm tại phường Bến Thành” đã được UBND phường Bến Thành ứng dụng vào thực tiễn quản lý đô thị và khai thác giá trị không gian kinh tế đêm của khu vực trung tâm thành phố.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Những công trình này cho thấy Euréka thực sự là một “hệ sinh thái chuyển giao tri thức”, nơi ý tưởng của sinh viên bước ra khỏi giảng đường, song hành cùng quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển của thành phố. Euréka và các chương trình đổi mới sáng tạo của Thành đoàn sẽ tiếp tục là nền tảng để các bạn thử nghiệm, phát triển và lan tỏa những ý tưởng khoa học đột phá mang dấu ấn của trí tuệ trẻ thành phố”, Bí thư Thành đoàn TPHCM nhấn mạnh.

Tác giả đề tài giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Ngô Minh Hải gửi gắm mong muốn, sinh viên tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê nghiên cứu, mạnh dạn chọn những đề tài gắn với yêu cầu đột phá của thành phố như: hạ tầng đô thị, liên kết vùng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây là những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên đầu tư và cũng là không gian rộng lớn để sinh viên thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng trao giải nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giải thưởng năm nay có tổng cộng 15 lĩnh vực, gồm: công nghệ thông tin; công nghệ thực phẩm; hành chính - pháp lý; hóa học; khoa học giáo dục; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học y - dược; kinh tế; kỹ thuật công nghệ; quy hoạch, kiến trúc và xây dựng; sinh học; tài nguyên và môi trường; văn hóa - nghệ thuật; vật lý.

Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Đoàn Kim Thành trao giải nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đề tài nhận giải tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG