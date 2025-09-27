2 tỷ đồng giải thưởng cho cuộc thi "Phim ngắn 14 ngày" năm 2025

Đại diện ban tổ chức cuộc thi Phim ngắn 14 ngày mùa 3 năm 2025 tiết lộ, năm nay cuộc thi không chỉ tăng về giải thưởng mà còn mở rộng thêm hạng mục dự thi cho các nhà biên kịch.

Lễ khởi động cuộc thi được tổ chức vào chiều 27-9 với sự góp mặt của ban tổ chức cùng đại diện thành viên ban giám khảo gồm đạo diễn Trần Thanh Huy, Võ Thanh Hòa, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc.

Các thành viên ban giám khảo cuộc thi giao lưu tại lễ khởi động chiều 27-9

Cuộc thi năm nay có chủ đề “From Short to Cine”. Theo bà Đoàn Hồng Ngọc - đại diện ban tổ chức, cuộc thi nhằm tạo ra một không gian chuyên nghiệp để các bạn trẻ được thử sức, học hỏi và phát triển. Cuộc thi không chỉ dừng ở việc phát hiện tài năng, mà còn mở ra những cánh cửa mới để các bạn trẻ bước xa hơn trên con đường phát triển điện ảnh Việt Nam.

So với 2 mùa tổ chức trước đây, cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới. Theo đó, ban tổ chức không giới hạn độ tuổi tham gia, từ các bạn trẻ mới bước vào nghề đến những nhà làm phim kỳ cựu. Cuộc thi chấp nhận các tác phẩm có thời lượng lên đến 20 phút (các mùa trước tối đa 15 phút) nhằm mở rộng không gian sáng tạo, cho phép bạn kể câu chuyện của mình trọn vẹn và đầy đủ hơn. Phim tài liệu cũng được chấp nhận dự thi.

Ngoài đạo diễn Trần Thanh Huy và Võ Thanh Hòa, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, ghế nóng giám khảo năm nay còn có sự tham gia của nhà sản xuất - đạo diễn Minh Beta, diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Năm nay cuộc thi có thêm nhiều hạng mục giải thưởng đa dạng

Điểm nhấn đặc biệt của mùa 3 là hạng mục dự thi “The First Story” dành cho các nhà biên kịch. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là không gian mới để phát hiện và ươm mầm các cây bút trẻ. Nhà sản xuất - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, biên kịch - diễn viên - huấn luyện viên diễn xuất Lý Thu Uyên, nhà sản xuất Võ Nguyên Đán, Mai Bảo Ngọc, Will Vũ… sẽ cầm cân nảy mực cho hạng mục này.

Bên cạnh cuộc thi biên kịch, chương trình còn mang đến 2 talkshow hấp dẫn với chủ đề “Thương mại hóa ý tưởng" và "Từ kịch bản ra hiện trường” cùng 3 workshop chuyên sâu về cấu trúc kịch bản và nhân vật, cách tạo các điểm bán truyền thông và tiếp cận khán giả, cũng như rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết.

Qua hai mùa tổ chức, cuộc thi đang là sân chơi thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê điện ảnh

Ban tổ chức tiết lộ, năm nay cuộc thi có tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng đi kèm nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp cho các thí sinh xuất sắc như các suất học bổng, cơ hội thực tập, tham gia dự án cùng các hãng phim, studio đối tác…

Đặc biệt, trong quá trình làm phim, các thí sinh cũng được hỗ trợ thiết bị Steadicam để sáng tạo những khung hình chuyên nghiệp, đậm chất điện ảnh.

Cuộc thi sẽ chính thức khởi động từ ngày 27-9. Sau khi nhận đề bài, các đội thi sẽ có 14 ngày để thực hiện tác phẩm từ phát triển ý tưởng, viết kịch bản, tiền kỳ, quay dựng và hoàn thiện sản phẩm. Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức gala trao giải vào giữa tháng 11.

Năm nay, các tác phẩm xuất sắc lọt vào danh sách đề cử rút gọn sẽ được trình chiếu trên màn rộng tại Hà Nội và TPHCM.

Sau hai mùa tổ chức thành công, cuộc thi Phim ngắn 14 ngày mùa thứ 3 đã thu hút hơn 700 đội thi (gần 1000 bạn trẻ) đăng ký tham gia. Các đội sẽ bước vào quá trình sản xuất 120 bộ phim ngắn hoàn chỉnh. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 27-9 và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 11-10.

HẢI DUY