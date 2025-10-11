Xã hội

2 xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội tại Đà Nẵng

SGGPO

Chiều tối 11-10, một vụ cháy lớn xảy ra phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9  trên đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ cháy
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

z7106067397420_a5a6b177226d71a1a19cd61f7b02c35e.jpg
Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường
z7106062042593_ff54f5015c47f995500f395e99041d4a.jpg
Robot chữa cháy được đưa đến hiện trường để dập lửa

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm 2 xe bồn chở xăng dầu và 1 thùng container bên trong chứa các phuy dầu, khói lửa bốc cao nghi ngút. Cảnh sát PCCC-CNCH đã sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng và bột chữa cháy để dập lửa, robot chữa cháy cũng được đưa đến hiện trường.

Đến 19 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước ngăn lửa bùng phát trở lại.

z7106247379502_1d0a5a478e85c104a0b6cc92923b5478.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng cháy xe bồn cháy cửa hàng xăng dầu Petrolimex xe bồn chở xăng bốc cháy đường Lê Văn Hiến phường Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

